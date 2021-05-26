كيبيك: التقرير حول واقع الشرطة يرفع مجموعة من التوصيات

وأطلقت اللجنة الاستشاريّة أعمالها في أيلول سبتمبر من العام 2019 تحت إشراف وزيرة السلامة العامّة في حكومة كيبيك جنفياف غيلبو.

ونشرت الوزيرة غيلبو تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، رحّبت فيها بالقرار، وأثنت على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة.

ويفيد التقرير أنّ أجهزة شرطة كيبيك في حالتها الحاضرة لا تملك ما يكفي من الفعاليّة لِمكافحة الجريمة الإلكترونيّة (نافذة جديدة) التي هي في تغيّر مستمرّ.

ويدعو التقرير من بين توصياته، إلى إنشاء وحدة متخصّصة في الجريمة الإلكترونيّة، والجرائم الاقتصاديّة.

ويدعو لأن تكون وحدة مكافحة الفساد الدائمة UPAC مرتبطة بها، لتستفيد السلطات من خبرتها في مكافحة الفساد.

ويقول برنار سيفيني عمدة مدينة شيربروك سابقا وأحد أعضاء اللجنة الاستشاريّة الخمسة، إنّ الأغلبيّة العظمى من الجرائم الإلكترونيّة لا يتمّ التبليغ عنها للشرطة.

وتلجأ ضحيّة واحدة من بين ألف من ضحايا هذه الجرائم إلى الشرطة، وتتولّى الوحدة الجديدة مكافحة الفساد وتبييض الأموال والابتزاز كما قال برنار سيفيني.

ويدعو التقرير في توصياته أيضا إلى خفض عدد أجهزة الشرطة من 31 إلى 13 جهازا في مقاطعة كيبيك.

وتبيّن للجنة خلال جلسات التشاور مع الشرطة وسواها أنّ ثمّة قلقا لدى بعض الأطراف حيال التفاوت في الخدمات التي تقدّمها أجهزة الشرطة.

أجرت اللجنة الاستشاريّة أعمالها تحت إشراف وزيرة السلامة العامّة في حكومة كيبيك جنفياف غيلبو الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

كيف يمكن أن نتوقّع أن تكون قدرات أجهزة الشرطة متساوية،لدى التجاوب مع متطلّبات مستوى الخدمات التي يقدّمها كلّ منها ، خصوصا أنّ بعض الأجهزة تضمّ في صفوفها 200 عنصر، ويقتصر العدد لدى بعضها الآخر على 20 عنصرا كما ورد في تقرير اللجنة الاستشاريّة حول واقع الشرطة في كيبيك.

ويترك تفاوت الخدمات تأثيرا واقعيّا، لا سيّما على مراكز الخدمات لِضحايا الأعمال الإجراميّة ، ومن المحتمل أن يولّد التفاوت في تغطية المناطق شعورا بعدم المساواة و عدم الأمان لدى الضحايا حسب التقرير.

وتحظى التوصية المتعلّقة بدمج وحدات الشرطة بتأييد اتّحاد قادة الشرطة في كيبيك، الذي يعتبر أنّ الدمج يتيح ترشيد الموارد وتعزيز صلابة الفِرق بصورة عامّة في كافّة دوائر الأنشطة.

وتحتلّ التغييرات المقترحة حيّزا مهمّا في منطقة مونتريال الكبرى ، حيث يتمّ دمج مجموعة من أجهزة الشرطة في جهازين جديدين، يتولّيان تغطية الضاحية الشماليّة بالتعاون مع شرطة مدينة لافال، و يتمّ دمج مجموعة أخرى في جهاز ضخم يتولّى تغطية الضاحية الجنوبيّة بالتعاون مع جهاز شرطة لونغوي.

و رفض الاتّحاد الكيبيكيّ للبلديّات اقتراحا يقضي بربط بعض أجهزة الشرطة الأقلّ ضخامة بشرطة كيبيك ، لأنّ هذا يفقدها صفتها كأجهزة شرطة مستقلّة.

وأعرب الاتّحاد في بيان، عن قلقه حيال إلغاء العديد من خدمات الشرطة البلديّة، وارتفاع التكلفة الذي قد يؤدّي إليه.

ويدعو التقرير إلى إعادة النظر في صيغة الحوكمة في أجهزة الشرطة.

من خلال ثقة الجمهور، تحصل الشرطة على شرعيّة العمل وسلطات التدخّل. ورغم ذلك، فإنّ كيبيك تعطي للمواطن أقلّ مساحة في هيكليّات حوكمة الشرطة كما ورد في التقرير حول واقع الشرطة.

ويقترح التقرير أن يشمل التأهيل العام للشرطة تقييما لِشخصيّة المرشّحين للِانضواء في صفوفها، واستخدام القانون حول الشرطة من أجل وضع حدّ للتنميط العرقيّ من خلال التوقيف العشوائيّ.

تقترح اللجنة بوضوح، في القانون حول الشرطة، حظر توقيف مارّة أو ركّاب سيّارة من منطلق دوافع تمييزيّة كما ورد في التقرير.

وفي ردود الفعل ، رأت رابطة الحقوق والحريّات في كيبيك و التحالف ضدّ القمع والإساءة من قبل الشرطة أنّ التقرير بمثابة ذرّ الرماد في العيون.

بالمقابل، رحّب الاتّحاد المهني للصحفيين في كيبيك بالتقرير، واعتبر أنّ التوصيات التي وردت فيه تعزّز شفافيّة أفضل في إيصال المعلومات المتعلّقة بالتحقيقات .

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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