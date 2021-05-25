كوفيد-19: أطبّاء في مانيتوبا يدعون إلى تشديد إجراءات الإغلاق في المقاطعة

وارتفع عدد حالات كوفيد-19 خلال الموجة الثالثة من الفيروس في هذه المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي.

وتمّ نقل عدد من مرضى كوفيد-19 لتلقّي العلاج في مقاطعة أونتاريو (نافذة جديدة)، كما تُجري الحكومة مفاوضات لنقل المزيد منهم إلى مقاطعة سَسكتشوان ووِلاية داكوتا الأميركيّة، حسب ما قالت لانيت سيراغوسا، كبيرة مسؤولي التمريض لدى منظّمة شيرد هيلث لتنسيق الخدمات الصحيّة في المقاطعة.

ودعت مجموعة من الأطبّاء السلطات الصحيّة المحليّة إلى اتّخاذ المزيد من الإجراءات لضمان سلامة سكّان المقاطعة.

ووجّه ستّة أطبّاء هذه الدعوة في وقت تشهد مانيتوبا ارتفاعا في عدد حالات الاستشفاء التي تؤدّي إليها الإصابات بمرض كوفيد-19.

برايان باليستر رئيس حكومة مانيتوبا يتلقّى اللقاح المضادّ لِكورونا على يد د. برنت روسان رئيس الخدمات الطبيّة في المقاطعة في 08-04-2021 الصورة: The Canadian Press / JOHN WOODS

وأكّد الأطبّاء الأخصائيّون في عدّة مجالات طبيّة ، في مؤتمر صحفيّ عقدوه صباح اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشديد ظروف الإغلاق، وإغلاق الأعمال غير الضروريّة (نافذة جديدة)، وإصدار أمر للمواطنين بعدم الخروج من المنزل، نظرا للارتفاع الحادّ في عدد حالات كوفيد-19.

والإجراءات الإضافيّة ضروريّة من أجل إبطاء انتشار مرض كوفيد-19 الذي يتسبّب به فيروس سارس -كوف- 2 ، وتخفيف العبء على المستشفيات التي ترزح تحت ثقل عدد الأشخاص المصابين بمرض-كوفيد-19 كما قال الأطبّاء.

المرضى الذين نعالجهم في مستشفيات مانيتوبا أصيبوا في محيط العمل، وفي المجمّعات التجاريّة والمدارس، وهي كلّها أماكن من واجبهم ومن حقّهم التردّد إليها قال الأطبّاء في مؤتمرهم الصحفي.

ورغم زيادة قدرات الاستيعاب في وحدات العناية المركّزة بنسبة 150 بالمئة، اضطرّت سلطات مانيتوبا لإرسال بعض المرضى لتلقّي العلاج في مستشفيات أونتاريو من أجل زيادة قدرات الاستيعاب في مستشفيات المقاطعة.

ويتلقّى 88 مصابا بمرض كوفيد-19 العلاج في وحدات العناية المركّزة في مانيتوبا، ما يشكّل رقما قياسيّا بالنسبة لهذه المقاطعة، من بينهم 14 مريضا تمّ نقلهم إلى مستشفيات أونتاريو.

د. برنت روسان رئيس الخدمات الطبيّة في مقاطعة مانيتوبا الصورة: La Presse canadienne / David Lipnowski

ولن تتمكّن أونتاريو من استقبال أكثر من 20 مريضا، في وقت تتمّ معالجة المرضى في كلّ من وندسور و أوتاوا و سو سانت ماري و سادبوري و لندن ونورث باي و أوين ساوند.

ويقول د. دانيال روبرتس، أخصّائي العناية المركّزة إنّ اضطرار المقاطعة لِنقل عدد من المرضى إلى مقاطعة أونتاريو يعني أنّ النظام الصحّي بلغ اقصى طاقاته.

وحتّى لو استقرّ المنحنى، ستبقى مانيتوبا بحاجة لِنقل المرضى إلى مقاطعات أخرى، إلى أن تتمكّن من خفض منحنى الإصابات كما قال د. دانيال روبرتس.

وتوفّي 6 مرضى كانوا ينتظرون تلقّي جراحة في القلب كما قال د. إريك جاكوبسون ، أخصّائي تخدير جراحات القلب، وطبيب وحدة العناية المركّزة، وأحد الأطبّاء الستّة الذين دعوا السلطات إلى تشديد إجراءات الإغلاق.

هؤلاء المرضى في حالة حرجة، وهم أصغر سنّا، و ما هو مأساوي ويُفطر قلوب طواقم العمل، أنّ هؤلاء المرضى هم وحيدون في الألم والمرض د. إريك جاكوبسون أخصّائي تخدير جراحات القلب في مانيتوبا

وتحدّث د. جاكوبسون عن الصدمة النفسيّة التي يعانيها على حدّ سواء المرضى وذووهم غير القادرين على أن يتواجدوا إلى جانبِهم في المستشفى في هذه المرحلة العصيبة التي يمرّون بها.

وأعرب الطبيب عن اعتقاده من حدوث وباء اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسيّة بعد أن ننتهي من هذه المرحلة كما قال.

ومع ارتفاع عدد حالات كوفيد-19، اضطرّت السلطات الصحيّة إلى إرجاء عدد من عمليّات الرعاية الطبيّة الطارئة، من بينها عمليّات فحص السرطانات و تشخيصها.

انتقال العدوى في بيئة العمل:

وتنقل د. بام أورّ ، أخصائيّة الأمراض المعدية عن مرضى كوفيد-19 قولهم إنّهم أصيبوا بالعدوى في بيئة العمل في أماكن عمل غير رئيسيّة، رغم الجهود التي بذلوها لِلالتزام بإرشادات الوقاية الصحيّة.

ورغم أنّ عدد الوفيات خلال الموجة الثانية ظلّ دون ما كان عليه خلال الموجة الثانية من الفيروس، إلّا أنّ عدد حالات كوفيد-19 ما زال مرتفعا كما قالت د. أورّ.

وترى مجموعة الأطبّاء أنّ إجراءات الإغلاق الإضافيّة ضروريّة رغم التبعات الماليّة والنفسيّة التي قد تؤدّي إليها.

ودعا الأطبّاء حكومة برايان باليستر إلى منح إجازة مرضيّة مدفوعة الأجر إلى العمّال، على غرار ما فعلته مقاطعات أخرى.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، أعلنت الحكومة عن مساعدة بقيمة 600 دولار عن كلّ موظّف من أجل تغطية خمسة أيّام إجازة مرضيّة مدفوعة الأجر، لأصحاب الأعمال الذين لا يدفعون هذه الإجازة لموظّفيهم.

ويستفيد من المساعدة العامل والموظّف الذي يأخذ إجازة من أجل إجراء اختبار كشف عن الفيروس أو موعد لتلقّي اللقاح، أو الذي يعاني من أعراض اللقاح الجانبيّة، أو من هو مضطرّ للحجر الصحّي بعد تلقّي نتيجة اختبار إيجابيّة.

(سي بي سي/ كاميرون ماكلين/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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