جلسات التحقيق العام في وفاة جويس إيشاكوان: جيهان كامل تعرّضت للانتقاد

وقد توفّيت إيشاكوان في أيلول سبتمبر في مستشفى جولييت في كيبيك في ظروف غامضة، ونشرت قبل دقائق من وفاتها شريط فيديو على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي تطلب المساعدة، وسُمعت فيه ممرّضتان تتهكّمان عليها.

وتعرّضت جيهان كامل للانتقاد (نافذة جديدة) بسبب التعليقات التي أدلت بها لدى استماعها إلى شهادات عدد من العاملين في المستشفى، والتي اعتُبرت منحازة.

وأعربت كامل عن استيائها بعد أن استمعت إلى 5 أفراد من طاقم المستشفى، نفوا جميعا أن يكونوا قد سمعوا أو شاهدوا تعليقات مهينة بحقّ السكّان الأصليّين، وذهبت إلى حدّ القول إنّ بعض التحقيقات لا تتمتّع بالمصداقيّة.

توفيت جويس إيشاكوان في ظروف غامضة في مستشفى جولييت في كيبيك الصورة: Facebook

وقال المحامي بول برونيه، الرئيس والمدير العام لمجلس حماية المرضى إنّه تفاجأ بتعليقات رئيسة التحقيق جيهان كامل.

وعملا بقانون البحث عن أسباب الوفيات وظروفها،يتعيّن على كلّ محقّق وفيات يرأس جلسات التحقيق العام أن يتصرّف على نحو عادل كما قال برونيه، و أن يلتزم واجب الحياد تجاه الجميع كما قال.

وأكّدت باسكال ديكاري، رئيسة محقّقي الوفيات في كيبيكفي بيان، ثقتها برئيسة التحقيق العام جيهان كامل.

وسوف تواصل جيهان كامل التحقيق كما هو متوقّع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري حسب ما ورد في البيان.

وتابع البيان مشيرا إلى أنّه احتراما لاستقلاليّة محقّقة الوفيات جيهان كامل، لن يصدر أيّ تعليق عن مكتب محقّقة الوفيات .

وصباح اليوم، أكّدت جيهان كامل أنّ التحقيق سيستمرّ وسط الهدوء والاحترام وراحة النفس (نافذة جديدة)، وأكّدت التزامها منذ البداية بالاستقلاليّة والحياد،وأعربت عن أسفها إن كانت التعليقات التي صدرت عنها قد أساءت إلى بعض الأشخاص.

ينبغي، لإلقاء الضوء على وفاة هذه السيّدة من أمّة أتيكاميك من السكّان الأصايّين، طرح الأسئلة والتحليل وتقييم ما جرى قالت جيهان كامل وأضافت أنّ التحقيق ليس قرارا قضائيّا بمسؤوليّة جنائيّة أو مدنيّة.

وتساءل كونراد لورد، محامي الممرّضة التي تمّ طردها من العمل في مستشفى جولييت، حول النتائج التي يؤدّي إليها استمرارها في العمل، وأعرب عن قلقه من أن تؤثّر مقاربة محقّقة الوفيات في مصداقيّة التقرير.

وردّت جيهان كامل بأنّها أوضحت موقفها.

التعاون والشفافيّة في شهادات كلّ الذين تعاقبوا أمام جلسات التحقيق العام حيويّان للغاية" قالت جيهان كامل، وأضافت أنّ أجوبة غامضة وغير كاملة تسيء إلى هذا البحث عن أجوبة واضحة.

وأكّدت جيهان كامل احترامها لكافّة العاملين في قطاع الصحّة، واعتذرت إن كانت بعض التعليقات التي صدرت عنها قد أزعجت البعض منهم.

راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: