ألبرتا تختبر تقنيات جديدة لمكافحة حرائق الغابات

سلامة أبناء ألبرتا ومجتمعاتها هي في أولويّاتنا قال ديفين ديريش وزير الزراعة والغابات في البرتا، "وسوف نستخدم أدوات جديدة وطرقا جديدة في مكافحة حرائق الغابات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (نافذة جديدة) والطائرات بدون طيّار" كما أوضح الوزير.

ويشهد شهر أيّار مايو عددا كبيرا من حرائق الغابات حسب ما أفاد مايك فلاناغان، أستاذ حرائق الغابات في جامعة ألبرتا الذي تحدّث إلى وكالة الصحافة الكنديّة.

و تندرج عمليّة تقييم هذه الطرق والتقنيات الجديدة في إطار المساعي المستمرّة التي تبذلها المقاطعة من أجل تحسين مكافحة حرائق الغابات كما قال تريفيس فيرويذر، ضابط المعلومات حول حرائق الغابات في ألبرتا.

نكتشف في بعض الأحيان أنّ هذه التقنيّات لا تعمل، ومن هنا ضرورة إعادة تقييمها تريفيس فيرويذر ضابط المعلومات حول حرائق الغابات في ألبرتا

تستخدم ألبرتا الطائرات في مكافحة حرائق الغابات الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وباشرت إدارة حرائق الغابات في استخدام نظام توزيع كميّات ضخمة من المياه بواسطة مدافع الماء و فوهات المياه.

ولدى المقاطعة مروحيّتان مزوّدتان بأنظمة هلام الماء التي تَستخدِم حسب قول فيرويذر ، مُخمِدات الحرائق من خلال خفض كميّة الأوكسيجين المتاحة للحريق.

وباشرت المقاطعة نشر كاميرات الكشف عن الحرائق، التي تُرسل الصور التي تلتقطها إلى جهاز معلوماتيّة قادر على التعرّف إلى الحرائق وإرسال إنذار بشأنها إلى أجهزة الإطفاء.

وتبحث المقاطعة في إمكانيّة استخدام طائرات درون بدون طيّار، للتحقيق في أسباب اندلاع الحرائق، والتنقّل في مناطق تُعتبر خطيرة بالنسبة لعناصر الإطفاء، ويكون استخدامها في أغلب الأحيان أكثر فعاليّة من استخدام المروحيّات من حيث التكلفة.

قلّما نقوم بعمليّات مكافحة الحرائق مع حلول الظلام، وبالأخصّ استخدام الطائرات، ولهذا السبب، نبحث في جدوى استخدام طائرات درون من دون طيّار لهذه الغاية كما قال تريفيس فيرويذر، ضابط المعلومات حول حرائق الغابات في ألبرتا.

وسوف تواصل ألبرتا تقييم هذه التقنيّات من الآن وحتّى نهاية موسم الحرائق العام الحالي، ويتطلّب الأمر بعض الوقت كما قال روب إيفانس، رئيس جهاز إطفاء ريدوود ميدوز، أوّل مدينة استخدمت طائرة درون من دون طيّار لمراقبة ارتفاع منسوب مياه الأنهار خلال الفيضانات التي اجتاحت المقاطعة عام 2013.

وسوف تقيّم حكومة ألبرتا التقنيّات الجديدة بالاستناد إلى فعاليّتها و وُفورات التكلفة المحتملة التي تؤدّي إليها.

سي بي سي/ ريك دونكرز/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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