مساعدة مالية طارئة لدور الحضانة في نوفا سكوشا

وحسب سلطات المقاطعة سيضمن هذا الدعم ’’أن تبقى أنشطة دور الحضانة متاحة فيما يقتصر استقبالها (الأطفال) على 60% من طاقتها وفقاً للقيود المتصلة بالجائحة‘‘.

وأصدرت حكومة إين رانكين الليبرالية في هاليفاكس بياناً صحفياً قالت فيه إنّها ستوفر دعماً مالياً ’’طالما أنه ضروري‘‘ لدور الحضانة المرخصة الـ334 ولوكالات رعاية الأطفال المنزلية الـ14 في المقاطعة. وقدّرت الحكومة تكاليف ذلك بـ850.000 دولار أسبوعياً.

ومن جملة الأمور التي ستتيحها هذه المساعدة المالية أنها ستحلّ مكان الرسوم التي لن يدفعها الأهالي الذين سيبقون مؤقتاً مع أطفالهم في المنزل بدل إرسالهم إلى دور الحضانة.

كما يستهدف التمويل رواتب الموظفين وتكاليف التشغيل، لكنه لا يعوّض الأرباح المفقودة.

تحركنا بسرعة لتسليم الأموال التي تعهدنا بدفعها كي تظل دور حضانة الأطفال والأماكن متوفرة دوماً للعائلات عندما يتمّ رفع القيود ديريك مومبوركيت، وزير التربية وتنمية الطفولة المبكرة في نوفا سكوشا

وزير التربية وتنمية الطفولة المبكرة في نوفا سكوشا، ديريك مومبوركيت. الصورة: Radio-Canada / CBC

وبالإضافة إلى تمويل الطوارئ قدّمت حكومة المقاطعة لدور الحضانة مجاناً معدات الحماية الشخصية، ومن ضمنها على وجه الخصوص أقنعة الوجه غير الطبية ومعقِّمات اليديْن ودروع الوجه والقفازات.

وطلبت حكومة نوفا سكوشا من الأهل إبقاء أطفالهم في المنزل، عندما يكون ذلك ممكناً (نافذة جديدة)، حتى تتمكن دور الحضانة من مواصلة العمل مع تقيّدها بعدد محدَّد للأطفال الذين يمكنها استقبالهم.

والأهل الذين لا يرسلون أطفالهم إلى دور الحضانة معفيون من دفع الرسوم ويمكنهم الاحتفاظ بأماكن أطفالهم في هذه الدور بانتظار رفع الإجراءات التقييدية.

(نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)