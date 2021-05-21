بنك كندا يحذّر من الارتفاع المتواصل في مديونية الأُسر

وأشار بنك كندا في أحدث مراجعة له للنظام المالي في البلاد إلى أنّ العديد من الأسر حصلت على قروض عقارية كبيرة مقارنة بمداخيلها، ما يحدّ من مرونتها في مواجهة صدمات مالية مثل فقدان الوظائف.

وأضاف بنك كندا أنّ إجمالي ديون الأسر ارتفع بنسبة 4% منذ بداية جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بعد ارتفاعه بشكل حاد منذ منتصف العام الفائت مع النشاط المتزايد في سوق الإسكان.

وحسب بنك كندا قد يساهم هذا الازدهار في انتعاش الاقتصاد على المدى القصير، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى انهيار محتمل إذا ما اضطرت الأسر المعيشية إلى تخفيض نفقاتها بسبب عامل آخر يبطئ الاقتصاد.

وتُسلّط هذه المراجعة للمخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في البلاد الضوءَ أيضاً على المخاوف من تسرّع كبير في إيقاف المساعدات المالية الحكومية الهادفة لدعم المؤسسات في مواجهة تداعيات الجائحة.

وأضاف البنك المركزي أنّ من بين دواعي قلقه قابليةَ المؤسسات على الاستمرار في المستقبل عندما يتوقف الدعم الحكومي لها، لأنّ العديد من الشكوك لا تزال قائمة حول ما سيكون عليه شكل الحياة والحركة الاقتصادية بعد نهاية الجائحة.

وبالنسبة للمصارف وشركات التأمين يعتبر بنك كندا أنّ الأمن السيبراني يبقى أحد مخاوفها الرئيسية الثلاثة.

منزل في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط كندا، بيع بعد أن كان معروضاً للبيع. الصورة: Radio-Canada / Gilbert Rowan

ارتفاع أسعار المنازل أوسع نطاقاً

على الرغم من كلّ شيء كان لسوق الإسكان وللمستويات المرتفعة من ديون الأسر المعيشية دورٌ رئيسي في التقرير الذي أصدره المصرف المركزي أمس.

وساهمت برامج المساعدات الحكومية وإجراءات بنك كندا لتخفيض أسعار الفائدة خلال الجائحة في وضع حد مالي أدنى للأسر والمؤسسات التي كان أداء الكثير منها أفضل مما كان متوقعاً خلال هذه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

ومع ذلك، يتابع التقرير، فنشاط السوق وبعض الأرقام المقلقة المتعلقة بالقروض العقارية تذكّر بالوضع الذي كان سائداً عام 2016، أي مباشرة قبل فرض اختبارات الإجهاد على طلبات القروض العقارية بهدف التحقق من قدرة الشارين على تسديد أقساطهم العقارية في حال ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكّر بنك كندا في تقريره بأنّ أسعار المنازل من مختلف الفئات ارتفعت على صعيد كلّ كندا بمعدل 23% عن مستواها قبل سنة.

يُشار إلى أنّ الجمعية الكندية للعقارات (CREA - ACI) قالت في تقرير أصدرته في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنّ معدّل سعر المنزل المباع في كندا في نيسان (أبريل) الفائت بلغ تقريباً 696.000 دولار.

ولفت بنك كندا في تقريره إلى أنّ الارتفاع الأخير في الأسعار كان أكثر انتشاراً في المدن مما كان عليه قبل خمس سنوات عندما كان الوضع محصوراً بشكل أساسي في تورونتو، كبرى مدن كندا، وفانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا، وضواحيهما.

فالآن نجد سخونة في الأسواق العقارية لتورونتو الكبرى وهاميلتون في مقاطعة أونتاريو ولمونتريال الكبرى في مقاطعة كيبيك، وسوق العاصمة الفدرالية أوتاوا هي على وشك الانضمام إلى الأسواق المذكورة.

ومع ارتفاع أسعار المساكن وعدم مواكبة المعروض من المساكن المتاحة لحجم الطلب، قد يميل البعض إلى الشراء الآن خوفاً من عدم قدرتهم على الشراء في المستقبل.

(راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)