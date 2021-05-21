كوفيد-19: برامج دعم للصحّة النفسيّة للشباب في كيبيك

وأعلن ليونيل كارمان الوزير المفوّض للخدمات الاجتماعيّة والصحّة النفسيّة للشباب عن برنامج خارج الحلبة Hors- Piste لمواجهة المشكلة التي يعاني منها الشباب في المقاطعة.

وتمّ تشخيص حالة القلق لدى 17 إلى 20 بالمئة من الشباب (نافذة جديدة)كما أفاد به التحقيق حول صحّة الشباب في كيبيك الذي جرى في عامي 2016 و 2017، وارتفعت الأرقام على الأرجح منذ بداية الجائحة.

واعتمدت 25 مدرسة برنامج خارج الحلبة خلال العام الحالي، وقدّمت للشباب في مرحلة أولى، ورشات عمل بشأن القلق مدّة كلّ منها 60 دقيقة.

وعمدت في المرحلة الثانية إلى تأهيل مجموعات صغيرة من التلاميذ الأكثر تأثّرا بالقلق.

وشارك 6 تلاميذ من مدرسة سان جان باتيست في لونغوي في 10 لقاءات مدّة كلّ واحد منها 90 دقيقة.

ارتفع عدد التلاميذ الذين يعانون من القلق في كيبيك في ظلّ جائحة كورونا الصورة: Ivanoh Demers

وتشير بيغي لاتوليب، المديرة المساعدة في المدرسة إلى نوبات هلع عديدة تحدث في الصفوف، ويَجد التلاميذ صعوبة في التركيز وفي متابعة الحصّة الدراسيّة بالكامل.

وتشرح أخصائيّة تقنيّات التعليم جولي ليتورنو للتلاميذ المشاعر التي تنتابهم في حالة القلق، ومن بينها تسارع دقّات القلب وتعرّق اليدين على سبيل المثال.

وتسعى ليتورنو بالتعاون مع عالمة النفس صوفي نورمان، لتأهيلهم على كيفيّة التعامل مع القلق والإرهاق، بدل تجنّب هذه المشاعر.

ما نسعى إليه، هو مساعدة التلاميذ على تطوير قدرات التكيّف الموجودة لديهم لِمواجهة الحياة، لأنّه لا يمكن الالتفاف على حالات الإرهاق كما قالت آني دوبوي أستاذة علم النفس التربوي في مدرسة سان جان باتيست في لونغوي.

يتابع التلاميذ دورات تأمّل تساعدهم في إدارة القلق الذي يشعرون به الصورة: Radio-Canada / Piel Côté

وأعرب التلاميذ الذين شاركوا في الدورات عن ارتياحهم، وقال أحدهم، صاموئيل هاميل، إنّه غالبا ما كان يتغيّب عن الصفّ، ولكنّ دورات التأهيل حسّنت من قدرته على التركيز.

وتقول التلميذة سابرينا موغيل ماكابي إنّها نجحت في تحديد تقنيّات تساعدها على مواجهة بعض مشاعر الخوف، وتمكّنت من الخروج من منطقة الراحة الخاصّة بها بفضل برنامج خارج الحلبة .

بمجرّد أن يتحدّث التلاميذ عن هذه الأمور داخل قاعة الصفّ، يدركون أنّ الآخرين يعيشون الوضع نفسه حسب ما قالت آني دوبوي أستاذة علم النفس التربوي في مدرسة سان جان باتيست.

ويرعى المركز المتكامل للخدمات الصحيّة والاجتماعيّة في منطقة مونتيريجي تطبيق البرنامج في مدارس المقاطعة.

ويشرح ريشار ديشان، المدير العام لِلمركز، أهميّة العمل مع شباب الصفوف الثانويّة، نظرا لأهميّة هذه المرحلة الانتقاليّة في حياتهم حسب قوله.

وصمّم البرنامج مركز الخبرة في الصحّة العقليّة التابع لِجامعة شربروك، وتحدّثت مديرة المركز جولي لين عن تأخير في إدارة القلق لدى التلاميذ تشكو منه مقاطعة كيبيك.

وأعرب ليونيل كارمان،الوزير المفوّض للخدمات الاجتماعيّة والصحّة النفسيّة للشباب عن أمله في مضاعفة عدد المدارس التي تقدّم برنامج خارج الحلبة لتلاميذها العام المقبل.

راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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