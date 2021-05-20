كندا تحدّ استخدام المبيدات قاتلة النحل دون أن تحظرها

وأعلنت وكالة الصحّة العامّة موافقتها على استخدام مبيد ايميداكلوبريد وفق شروط، وهو واحد من بين ثلاثة مبيدات قاتلة للنحل مسموح استخدامها، إلى جانب مبيد كلوتيانيدين ومبيد تياميتوكسان.

"خلصت وكالة الصحّة العامّة إلى أنّ حظر مبيدات الحشرات من نوع النيونيكوتينويدات بصورة كليّة ليس له ما يبرّره (نافذة جديدة)" كما أوضح سكوت كوربي المسؤول عن ملفّ مبيدات الحشرات في وزارة الصحّة في مؤتمر صحفيّ.

وتبيّن بعد إعادة تقييم المعطيات العلميّة أنّ بعض استخدامات مبيد ايميداكلوبريد لا تشكّل خطرا على صحّة الإنسان و لا على البيئة، خلافا لبعض الاستخدامات الأخرى التي تنطوي بالفعل على مخاطر كما قال كوربي.

وتستهدف الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحّة بصورة خاصّة الحبوب المعالجة بواسطة هذا المبيد، والتي يتمّ زرعها في الخارج، لأنّها تشكّل في هذه الحالة خطرا على العصافير التي تأكلها.

كما تنطبق الإجراءات نفسها على أنواع أخرى من المزروعات، مثل زراعة الخضار في الخارج و زراعة التبغ ومعالجة العشب الأخضر.

سبق أن أعلنت وزارة الصحّة في آذار مارس الفائت أنّها ستحدّ من استخدام النوعين الآخرين من مبيدات النيونيكوتينويدات، في زراعة العديد من أنواع الخضار والفاكهة، ومن بينها الخسّ والبطاطا والتوت البرّي والذرة و فول الصويا.

و حظرت أوروبامنذ العام 2018 استخدام المبيدات من نوع النيونيكوتينويدات التي تسبّبت بهلاك أعداد كبيرة من النحل حول العالم.

وسمح مجلس الدولة في فرنسا باستخدامها من جديد في زراعة الشمندر السكري، بعد أن أصابت حشرة المزروعات باليرقان النباتي ممّا أدّى إلى تراجع المحاصيل.

(وكالة الصحافة الفرنسيّة/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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