أوتاوا مع انتقال تدريجي إلى الطاقات الخضراء دون التخلي عن المشاريع النفطية المستقبلية

ويقول وزير الموارد الطبيعية الفدرالي شايمُس أوريغان إنّ إشارة الإنذار الصادرة يوم الثلاثاء عن الوكالة الدولية للطاقة، التي تُصدر توقعات بشأن الوقود الأحفوري وكندا أحد أعضائها، تركت صداها في قطاع النفط.

إشارة الإنذار هذه ’’توضح لنا حجم التحدي الذي تواجهه السلطات المنتجة للنفط، ومن بينها نيوفاوندلاند ولابرادور وكندا‘‘، يضيف الوزير أوريغان، ’’وكندا هي رابع أكبر منتج منتج للنفط والغاز في العالم. وتقرير الوكالة الدولية للطاقة يهزّ كندا والأسواق أيضاً‘‘.

ومع ذلك يرى وزير الموارد الطبيعية أنّ الانتقال إلى الطاقة الخضراء يجب ألّا يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاع النفط.

ففي حين ’’سيكون من المستحيل إزالة اعتمادنا على النفط بين ليلة وضحاها‘‘، تنوي الحكومة الفدرالية مواصلة دعم الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة من قبل الشركات النفطية، يضيف وزير الموارد الطبيعية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية.

’’إذا خفّضت (الشركات النفطية) انبعاثاتها سنواصل دعمها بالتأكيد‘‘، يقول أوريغان، ’’نحن بحاجة لتخفيض انبعاثاتنا، هذه هي الأولوية. ليس الهدف إغلاق صناعة النفط والغاز‘‘.

نيوفاوندلاند ولابرادور تريد مضاعفة إنتاجها من النفط بحلول 2030

والخطاب هو نفسه لدى رئيس الحكومة الليبرالية في نيوفاوندلاند ولابرادور. فأندرو فوري يجادل بأنّ مقاطعته المثقلة بالديون لا تستطيع إدارة ظهرها لمئات ملايين الدولارات من العائدات النفطية.

يجب أن تستفيد نيوفاوندلاند ولابرادور من نفطها القليل التلويث طالما أنّ هذا المورد لا يزال قائماً. يجب أن نستخدم مواردنا لكي، بصراحة، نموّل انتقالنا الطاقي الذي قد يستغرق عدة عقود من الزمن أندرو فوري، رئيس حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور

وتهدف نيوفاوندلاند ولابرادور إلى مضاعفة إنتاجها من النفط والغاز بحلول عام 2030.

وتقول حكومة فوري في سانت جونز إنّ نفط المقاطعة المستخرَج في عرض البحر هو أقلّ تلويثاً من النفط المستخرَج من الرمال الزفتية في غرب كندا. لكنّ أنصار حماية البيئة يتهمون الحكومة بأنها تعتمد ظاهرة الغسل الأخضر (Greenwashing).

وخصّصت الحكومة الفدرالية 320 مليون دولار لنيوفاوندلاند ولابرادور في أيلول (سبتمبر) 2020 لدعم صناعة النفط فيها. وتمّ استخدام الأموال منذ ذلك الحين لدعم عمليات شركات نفطية مثل ’’هاسكي للطاقة‘‘ (Husky Energy) و’’صنكور للطاقة‘‘ (Suncor Energy).

انبعاثات الكربون من منشأة لاستخراج النفط من الرمال الزفتية تابعة لشركة "سينكرود" (Syncrude Canada) في فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا في غرب كندا. الصورة: La Presse canadienne / JASON FRANSON

ووعدت حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور، أسوةً بالحكومة الفدرالية، بأن تبلغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وجدّد فوري يوم أمس التأكيد أنّ بإمكان مقاطعته بلوغ هذا الهدف حتى لو تواصلت الاستثمارات المباشرة في صناعة النفط.

لكنّ أنجيلا كارتر، خبيرة السياسة البيئية في جامعة واترلو في مقاطعة أونتاريو، تعتقد أنّ الحكومات ترتكب خطأً فادحاً بدعمها صناعة النفط.

وتذكّر كارتر بأنّ الوكالة الدولية للطاقة، التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقب الأزمة النفطية العالمية عام 1973، لم تنشر حتى يوم الثلاثاء سيناريوهات تظهر تراجعاً في استخراج النفط. إنها لحظة حاسمة ، تقول كارتر.

’’الوكالة الدولية للطاقة هي المستشار الرئيسي للدول الصناعية في قضايا الطاقة. (...) هناك إجماع عالمي الآن، حتى بين من كانوا يدعمون سابقاً قطاع النفط، على أنه يجب علينا إيقاف التنقيب عن مزيد من النفط وإبطاء الإنتاج اعتباراً من الآن‘‘، تضيف كارتر.

وترى كارتر أنه ’’إذا استمرت نيوفاوندلاند ولابرادور في هذا المسار تكون تخاطر كثيراً ولن تستفيد من الانتقال الطاقي‘‘، وتشير إلى أنّ تقرير الوكالة الدولية الصادر يوم أوّل من أمس يتوقع فقدان حوالي 5 ملايين وظيفة في قطاع النفط والغاز بحلول عام 2030.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)