قضية إتشاكوان: شهادة مساعِدة المرضى كـ’’إعادة السكين إلى الجرح‘‘

فالموظفة التي أدلت بشهادتها أمس الأربعاء في جلسات الاستماع العامة أقسمت بأنها كانت تتصرف بـ’’إحسان‘‘، لكنّ محققة الوفيات شككت في صحة كلامها.

’’لا مصداقية (لكلامها)، فعندما نستمع إلى شريط الفيديو لاحقاً نجد أنه كل شيء ما عدا الإحسان‘‘، قالت رئيسة التحقيق جيهان كامل التي طلبت أن يتم الاستماع إلى شريط الفيديو بأكمله.

لكنّ مساعِدة المرضى كرّرت في شهادتها أنّ كلماتها لم تكن تهدف سوى لـ’’تحفيز المريضة‘‘ التي كانت على أرض الغرفة وغطاء سريرها ملوثاً ولم يعد سائلها الطبي في مكانه.

وبعد ذلك بقليل تمّ تقييد إتشاكوان التي قاومت كثيراً حسب الشاهدة التي قالت إنها حاولت مساعدتها لكنّ سلوك زميلتها لم يساعد أيضاً في تهدئة المريضة. ولم تدلِ زميلة العمل بشهادتها بعد.

’’لم أستطع فعل المزيد، كانت نيتي سليمة، وإذا تصرفتُ بشكل أخرق فأنا حقاً آسفة‘‘، أضافت مساعِدة المرضى.

شهادة مساعِدة المرضى هي كـ’’إعادة السكين إلى الجرح‘‘ قال بول إميل أوتاوا، ’’وأعتقد أنّ العائلة كانت تتوقع سماع بعض الندم، بعض تأنيب الضمير‘‘.

وأضاف أوتاوا أنه وجد مساعِدة المرضى في موقف دفاعي بنسبة كبيرة، وذكّر بأنّ ’’الغرض من هذه العملية كان إيجاد سبل للعمل من أجل بناء المستقبل‘‘.

تُعقد جلسات استماع من أجل تجنّب تكرار أحداث من هذا النوع. وعندما تكون هناك إرادة للقيام بشيء مثل التقليل من المشكلة أو تسخيفها أو إنكار وجودها فهذا يعني أنّ هناك مشكلة من الأساس بول إميل أوتاوا، رئيس مجلس شعب الأتيكاميك في ماناوان

ومع ذلك قال أوتاوا إنه متفائل بالتوصل إلى طرقٍ للحلّ.

صورة للراحلة جويس إتشاكوان التي تنتمي لشعب الأتيكاميك من السكّان الأصليّين. الصورة: Facebook

وأدلى أعضاء من طاقم التمريض الذين كانوا في الخدمة أثناء مكوث جويس إتشاكوان في المستشفى بشهاداتهم منذ يوم الاثنين، فقدّم كل منهم مزيداً من التفاصيل حول الظروف المحيطة بوفاتها.

كلما مرّت الأيام كلّما اقتربنا من قعر الوضع، من وفاة جويس ، أضافت رئيسة التحقيق جيهان كامل.

وأدلى عدة أشخاص بشهاداتهم، وكرّر بعضهم أنهم لم يسمعوا مطلقاً أيّ تعليقات ولم يروا أيّ أفعال تعكس ازدراءً تجاه شعب الأتيكاميك.

لكنّ شهوداً آخرين اعترفوا بوجود مشكلة حقيقية مشيرين إلى تداول أحكام مسبقة وإلى أنّ بعض المرضى الذين كانوا يأتون بانتظام إلى قسم الطوارئ في المستشفى، سواء كانوا من السكان الأصليين أم لا، كانوا يعامَلون بشكل مختلف.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)