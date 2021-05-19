معدّل التضخّم يرتفع بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات

وارتفع معدّل تضخّم الأسعار السنوي وبلغ أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، بعد أن تراجعت الأسعار العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وارتفع معدّل تضخّم الأسعار على أساس سنويّ بأسرع وتيرة (نافذة جديدة)منذ أيّار مايو من العام 2011، حيث بلغ المعدّل السنويّ في حينه 3،7 بالمئة كما أفادت وكالة الإحصاء الكنديّة.

وارتفعت كافّة الأسعار بوتيرة أسرع بقليل ممّا توقّعه خبراء الاقتصاد، وتوقّع البعض منهم الذين استطلعتهم وكالة رويترز أن يصل المعدّل إلى 3،2 خلال شهر نيسان أبريل الفائت.

وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار وقود السيارات على أساس سنويّ 62،5 بالمئة عمّا كانت عليه ، وهو اعلى ارتفاع سنويّ تسجّله وكالة الإحصاء الكنديّة.

تيف ماكالِم حاكم مصرف كندا المركزي يسير أمام مقرّ المصرف الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

ولو تمّ استثناء ارتفاع أسعار وقود السيارات، لكان معدّل التضخّم السنوي قد بلغ 1،9 بالمئة الشهر الماضي حسب الوكالة.

وارتفع معدّل تضخّم الأسعار السنوي في كلّ المقاطعات، وارتفع أكثر في المقاطعات الأطلسيّة الواقعة في الشرق الكندي، مدفوعا بارتفاع أسعار وقود التدفئة المستخدم في أغلب الأحيان فيها.

وتوقّعت وكالة الإحصاء الكنديّة أن يترك الارتفاع أثرا مؤقّتا على مؤشّر الأسعار، الذي يقيس التغيرات على مستوى أسعار السلع والخدمات.

وحذّر حاكم مصرف كندا المركزي تيف ماكلِم الأسبوع الماضي من تقلّبات أسعار التضخّم، ولكنّه استبعد أن تتطلّب قراءة عالية في نيسان ابريل إجراءً فوريّا من قبل المصرف.

جزء كبير من الاقتصاد الكندي ضعيف للغاية قال ماكلِم، وهناك عدد كبير من الكنديّين العاطلين عن العمل، ممّا يضع ضغطا هبوطيّا على التضخّم .

وتوقّع حاكم مصرف كندا أن يرتفع معدّل التضخّم إلى 3 بالمئة ويعود بعد ذلك إلى التراجع.

جيمس ماربل، أحد كبار الخبراء الاقتصاديّين لدى مصرف تورونتو دومنيون الكندي، TD Bank، أخد أكبر المصارف الكنديّة، يرى أنّ جزءا من ارتفاع الأسعار يعكس عودة الانتعاش، بعد تراجع الاقتصاد العام الماضي، في وقت ارتفعت الأسعار في بعض القطاعات من بينها السفر والألبسة.

وتوقّع أن يستمرّ الضغط على الأسعار مع تسارع الطلب، في حين يجد العرض صعوبة في اللحاق به حسب قول الخبير الاقتصادي في مصرف تي دي جيمس ماربل.

وقالت وكالة الإحصاء الكنديّة إنّ معدّل المؤشرات الثلاثة لاحتساب معدّل التضخّم الأساسي بلغ 2،1 بالمئة في نيسان أبريل الفائت، بارتفاع عن معدّل 1،93 بالمئة في شهر آذار مارس الذي سبقه.

ويولي مصرف كندا المركزي أهميّة خاصّة لِمعدّل التضخّم الأساسي، ويرصده لتحديد معدّل الفائدة الأساسي.

(وكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا/ سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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