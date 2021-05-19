التحقيق في وفاة جويس إيشاكوان: علامات الاستفهام عديدة

وقالت إحدى مساعِدات المرضى التي أدلت بِشهادتها أمام اللجنة، إنّها تسعى لفهم ما جرى بين الفترة التي وافقت فيها جويس إيشاكوان على تلقّي حقنة، وتلك التي وُجدت فيها مربوطة اليدَين والرجلين.

وكانت إيشاكوان مضطربة وقد تلقّت حقنة، وسمعت مساعِدة المرضى إحدى الممرّضات تقول إنّ إيشاكوان تصوِّرنا عبر شريط فيديو، وقد مَحَوت الشريط .

ونشرت إيشاكوان، التي تنتمي إلى أمّة أتيكاميك من السكّان الأصليّين، قبل دقائق من وفاتها، شريط فيديو على موقع فيسبوك تظهر فيه وهي تطلب المساعدة (نافذة جديدة)، وتُسمع فيه ممرّضتان وهما تتهكّمان عليها.

وتجهل مساعِدة المرضى كما قالت أمام اللجنة، ما حدث خلال تلك الفترة، وما يحويه شريط الفيديو الذي نشرته إيشاكوان على موقع فيسبوك.

وتابعت عملها كالمعتاد وأطلَعَت رئيستها على أنّه تمّ تصوير الممرّضتين على شريط فيديو.

وبقيت إيشاكوان وحدها دون مراقبة، وشاهدت مساعِدة المرضى إحدى زميلاتها وهي تنقلها إلى غرفة الإنعاش، وهي تقول إنّ المريضة ليست بحالة جيّدة ولم تعد تتنفّس .

وتتحدّث مساعِدة المرضى عن حالة من الفوضى في قسم الطوارئ، وتضيف أنّها وجدت نفسها وحيدة ومضطرّة لاتّخاذ قرارات، وتعرّضت لِلتأنيب من قبل رئيستها عقب وفاة جويس إيشاكوان بعد 45 دقيقة قضتها في قسم الإنعاش.

تعقد لجنة التحقيق جلساتها في قصر العدل في مدينة تروا ريفيير الكيبيكيّة الصورة: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

وبدت مساعِدة المرضى التي لم يتمّ الكشف عن هويّتها بموجب أمر حظر النشر، متأثّرة للغاية، وقالت إنّ الأحداث التي وقعت في مستشفى جولييت عمّقت الفجوة أكثر، ونحن نخاف منهم وهم يخافون منّا في إشارة إلى السكّان الأصليّين.

وأضافت أنّ المستشفى يدرك منذ زمن بعيد الإزعاج الذي يتسبّب به حاجز اللغة، وتتفهّم كما قالت، خشيتهم عندما لا يدركون ما يقوم به طاقم العمل، وبالمقابل، تتفهّم موقف طاقم العمل الذي لا يعرف ما يريده أبناء أمّة اتيكاميك عندما يتحدّثون بلغتهم الأمّ.

وتدعو مساعِدة المرضى إلى زيادة عدد عناصر الارتباط الذين ليس لدى مستشفى جولييت سوى واحد منهم.

وتحدّثت إحدى الممرّضات أمام اللجنة عن مدى تأثّرها عندما شاهدت شريط الفيديو الذي صوّرته إبنة جويس إيشاكوان، والذي بدا وكأنّه يصوّر مشهد وفاة حيّاً كما قالت.

وكانت ماري فازيانا إيشاكوان دوبيه، إبنة جويس إيشاكوان، قد تحدّثت الأسبوع الماضي عن شريط الفيديو الذي يقع هو أيضا تحت أمر حظر النشر.

ويُدلي أفراد من طاقم عمل مستشفى جولييت بشهاداتهم منذ مطلع الأسبوع أمام لجنة التحقيق التي ترأسها جيهان كامل رئيسة محقّقي الوفيات في كيبيك.

وتواصل اللجنة أعمالها حتّى الثاني من حزيران يونيو المقبل، وتسعى لِإلقاء الضوء على ظروف وفاة الشابّة من أبناء السكّان الأصليّين جويس إيشاكوان الخريف الماضي في ظروف غامضة في مستشفى جولييت.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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