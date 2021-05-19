كوفيد-19: حكومة كيبيك تخفّف إجراءات الإغلاق في المقاطعة

وتتضمّن الخطّة التي يتمّ تطبيقها تدريجيّا مجموعة من الإجراءات، ويبقى تطبيقها مرهونا بتطوّرات الجائحة في كيبيك، ثاني أكبر المقاطعات الكنديّة من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد.

ويختلف موعد تطبيق الخطّة بين منطقة وأخرى، تبعا لإجراءات الوقاية الخاصّة المتّخذة في كلّ منها.

و اعتبارا من 28 أيّار مايو الجاري، ينتهي العمل بحظر التجوّل المفروض (نافذة جديدة) من التاسعة والنصف مساء حتى الخامسة صباحا، وفي المناطق المصنّفة حمراء وبرتقاليّة، أي في حالة التنبيه القصوى والمعتدلة من الفيروس تباعا، يُسمح للمطاعم باستقبال الزبائن في الباحات الخارجيّة وعلى الشرفات.

كما يعاد فتح صالات العرض بقدرة استيعاب محدودة، ويُسمح بالتنقّل بين مناطق المقاطعة.

من اليمين: وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه ورئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو ومدير وكالة الصحّة العامّة د. أوراسيو أرودا الصورة: The Canadian Press / Jacques Boissinot

و اعتبارا من 31 أيّار مايو، تصبح المناطق المصنّفة حمراء، أي في مرحلة التنبيه القصوى من الفيروس، برتقاليّة أي في مرحلة التنبيه المعتدل، ويُسمح لِلمطاعم باستقبال الزبائن في الصالات الداخليّة.

وتفتح الحانات باحاتها الخارجيّة أمام الزبائن في 11 حزيران يونيو المقبل، وتُتستأنف الأنشطة الرياضيّة وأنشطة الترفيه في الخارج، على ألّا تتعدّى التجمّعات 25 شخصا.

ويصبح بإمكان الأشخاص الذين تلقّوا جرعتَي اللقاح التخلّي عن الكمامة وعدم التزام التباعد الجسدي اعتبارا من 25 حزيران يونيو، وتُستأنف المهرجانات و تفتح المخيّمات الصيفيّة أبوابها أمام الأطفال.

الأمل موجود، وسوف يكون بإمكاننا أن نجتمع مع بعضنا البعض من جديد قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو في مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه عن تخفيف إجراءات الوقاية (نافذة جديدة).

وشارك في المؤتمر الصحفي إلى جانب رئيس الحكومة، كلّ من وزير الصحّة كريستيان دوبيه و مدير وكالة الصحّة العامّة الكيبيكي د. أوراسيو أرودا.

وتتواصل في غضون ذلك حملة التطعيم في كيبيك، وفتحت السلطات مجال التسجيل لِتلقّي اللقاح أمام الفئة العمريّة ما بين 12 و 17 عاما، بعد أن حصلت على موافقة لجنة التحصين ضدّ الأوبئة.

وتأمل الحكومة في أن يتلقّى 75 بالمئة من الفئة العمريّة في الثانية عشرة وما فوق ، جرعتَي اللقاح بحلول نهاية شهر آب أغسطس المقبل.

ويساهم هذا المعدّل المرتفع من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في تحقيق مناعة القطيع كما قال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو، ويمهّد للسماح بعدم ارتداء الكمامات واستئناف التعليم الحضوري في مدارس المقاطعة وجامعاتها الخريف المقبل.

ودعا رئيس الحكومة فرنسوا لوغو الكيبيكيّين إلى الالتزام بالإرشادات، ودعا كلّ الذين لم يتلقّوا بعد اللقاح إلى تسجيل أسمائهم في حملة التطعيم.

كما أكّد لوغو موافقته على إجراء الحكومة الكنديّة الذي يقضي بفرض الحجر الصحّي على المسافرين الواصلين إلى كندا، مشيرا إلى أنّهبحث بهذا الموضوع مؤخّرا مع رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

وفرضت كندا على المسافرين الواصلين إلى البلاد الحجر الصحّي ثلاثة أيّام من أصل 14 يوما يستغرقها الحجر، في فندق على حسابهم الخاص.

ونشير أخيرا إلى أنّ كيبيك تشهد تراجعا في عدد حالات الاستشفاء ومعدّلات الوفيات الأسبوعيّة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجدّ.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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