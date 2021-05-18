بلوغ الحياد الكربوني يستلزم إيقاف مشاريع التنقيب الجديدة عن النفط والغاز "الآن"

ومن بين الإجراءات التي يجب اتخاذها أيضاً لبلوغ الهدف المذكور التوقفُ عن بيع السيارات الحرارية الجديدة ابتداءً من عام 2035، حسب الوكالة الدولية للطاقة.

هذا ما جاء في ورقة طريق نشرتها الوكالة الدولية اليوم، قبل أقل من ستة أشهر من موعد انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26).

ويُعقد المؤتمر في غلاسكو في المملكة المتحدة بين الأول والثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأكّدت الوكالة أنّ المسار ’’ضيّق‘‘ لكنه لا يزال ’’قابلاً للتطبيق‘‘ ويعد بـ’’مكاسب ضخمة‘‘ من حيث الوظائف والنمو الاقتصادي.

وينطوي المسار المنشود على تغيير شبه كامل في المشهد الطاقي، مع تراجع كبير في الطلب على الوقود الأحفوري وصعود قوي للطاقات المتجددة.

’’بمعزل عن المشاريع التي بدأ تنفيذها عام 2021، لا يلحظ مسارنا الموافقة على أيّ موقع نفطي أو غازي جديد لأهداف تنموية‘‘، قالت الوكالة.

’’التراجع السريع في الطلب على النفط والغاز الطبيعي يعني عدم وجود حاجة للتنقيب وأنّ من غير الضروري استثمار أيّ حقل نفطي أو غازي جديد عدا عن الحقول التي تمّت الموافقة عليها حتى الآن‘‘، أضافت الوكالة.

دخان ينبعث من عادم سيارة. الصورة: Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

ويجب أن تتوقف مبيعات السيارات الجديدة المزودة بمحرك احتراق داخلي ابتداءً من عام 2035، وأن ترتفع الكفاءة الطاقية بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من العقد الزمني المقبل، أي ما يفوق بثلاثة أضعاف المعدل الملاحظ حالياً.

مدى وسرعة الجهود المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الحاسم والرائع الذي يشكّل أفضل فرصة لنا للتصدي للتغير المناخي وحصر ارتفاع حرارة كوكب الأرض بـ1,5 درجة مئوية يجعلان منه ربّما التحدي الأكبر الذي واجهته البشرية حتى الآن مدير الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول

يُشار إلى أنّ كندا هي رابع أكبر مُنتج ومُصدِّر للنفط في العالم. تحلّ في الإنتاج بعد الولايات المتحدة والمملكة السعودية وروسيا على التوالي، وفي التصدير بعد المملكة السعودية وروسيا والعراق على التوالي.

(موقع راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، إعداد وترجمة فادي الهاروني)