أكثر من 75 % من سكّان إقليم يوكون تلقّوا أوّل جرعة من لقاح كوفيد-19

وأعلن الإقليم يوم الاثنين أن أكثر من 75٪ من سكّانه قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح (نافذة جديدة).

فبتاريخ 17 مايو أيار، تلقى 27.153 شخصًا جرعتهم الأولى من اللقاح و 23.845 حصلوا على جرعتهم الثانية لاستكمال التطعيم.

وارتفع معدل إعطاء الجرعة الأولى بالنسبة لجميع الفئات العمرية. ووصل المعدّل إلى 65٪ للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا و إلى 90٪ للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 72٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عامًا ، و 75٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 عامًا ، و 77٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 عامًا جرعة أولى.

وبلغ معدل إعطاء الجرعة الأولى 73٪ للرجال بعمر 18 سنة فما فوق و 78٪ للنساء 18 سنة فما فوق

وبما أنّ إعطاء الجرعة الثانية يتم بعد 28 يومًا على الأقل من إعطاء الجرعة الأولى ، فإن معدل إعطاء الجرعة الثانية يكون أقل.

وتحدثت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية في الإقليم، تارسي آن ماكفي أمام المجلس التشريعي قائلة إنّ حملة التطعيم تُعتبر مشروع سيبقى ارثَا لهذه الحكومة والإقليم.

في إقليم نونافوت، تلقى 16.426 مقيمًا جرعتهم الأولى من اللقاح بتاريخ 13 مايو أيار. الصورة: Radio-Canada

هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للإقليم ولكلّ كندا. يبقى يوكون في الريادة في مجال التلقيح. [...] كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم، أصبح الإقليم أكثر أمانًا. تريسي آن ماكفي ، وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية في يوكون

وتشير الوزيرة إلى أن هذه المعدلات ستزداد خلال الأسابيع القادمة مع تلقيح المراهقين.

ولم يتم تحديد مواعيد تلقيح الشباب من دون 18 عامًا، ولكن السلطات تريد البدء في تطعيمهم بحلول نهاية الموسم الدراسي في منتصف يونيو حزيران.

وفي المجتمعات الريفية، يمكن للشباب الحصول على دعم مالي إذا كان عليهم السفر إلى العاصمة وايتهورس للحصول على جرعة من اللقاح.

وبدأت حملة التطعيم في الإقليم في يناير كانون الثاني الماضي في مراكز الرعاية طويلة الأجل وكذلك في المناطق الريفية. وتم تطعيم سكان هذه المجتمعات من قبل فرق التطعيم المتنقلة.

وفي إقليم نونافوت، تلقى 16.426 مقيمًا جرعتهم الأولى من اللقاح بتاريخ 13 مايو أيار. وتلقّى 12.879 شخصًا جرعة ثانية من اللقاح، ليصبح المجموع 29.305 جرعة.

وبتاريخ 17 مايو أيار في الأقاليم الشمالية الغربية، تلقى 28.360 شخصًا جرعتهم الأولى من اللقاح ، و 22.960 جرعة ثانية ، ليصبح المجموع 51.320 جرعة تم إعطاؤها. وبلغ معدل التلقيح الكامل للبالغين المؤهلين نسبة 59٪.

وعندما بدأت حملات التلقيح في كلّ من نونافوت والأقاليم الشمالية الغربية ويوكون أُعطيت الأولوية لتحصين المقيمين وموظفي مراكز الرعاية طويلة الأجل. أمّا الآن، فيمكن لجميع البالغين في الأقاليم الثلاثة من الحصول على لقاح موديرنا.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد سمير بن جعفر)

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