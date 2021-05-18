كوفيد-19: الأساتذة قلقون من مرحلة ما بعد الجائحة في الصفوف الثانويّة

وطلب سي بي سي من أكثر من 50 ألف أستاذ الإجابة طوعيّا ودون الكشف عن هويّتهم، عن استبيان، وتلقّت الإذاعة ما يزيد على 9 آلاف ردّ، كشف فيها المجيبون عن رأيهم في كيفيّة سير العام الدراسي بالنسبة لِطلّابهم في ظلّ الجائحة (نافذة جديدة).

وقال أكثر من نصف الأساتذة إنّ عددا قليلا من التلاميذ حقّقوا الأهداف التعليميّة، وقال 70 بالمئة من أساتذة الصفوف الثانويّة في أونتاريو أنّّهم تساهلوا في تقييمِ التلاميذ ووضع العلامات.

ولن يتمكّن العديد من التلاميذ من إنهاء البرنامج الأكاديمي المقرّر لدى استئناف الدراسة كالمعتاد حسب ما قال 70 بالمئة من الأساتذة الذين شاركوا في استبيان سي بي سي.

هناك مجموعة كبيرة من الطلّاب المتأخّرين عن إنهاء البرامج المقرّرة، مع ما يؤدّي إليه ذلك من تبعات على المدى البعيد قالت كيلي غالاغر ماكاي أستاذة عدم المساواة في التعليم في جامعة ويلفريد لورييه.

التسرّب من المدرسة في زمن كورونا واحد من العوامل التي تقلق الاساتذة الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

و بإمكان التلاميذ أن يتابعوا دورات استلحاق خلال الصيف والدراسة تحت الإشراف لتعويض الفاقد التعليمي حسب قولها.

وتوقّعت أن ترتفع معدّلات الرسوب والتسرّب في حال لم يتابع التلاميذ دورات الاستلحاق، ومن الضروري حسب قولها، أن تقدّم الجامعات والمعاهد دعما إضافيّا لتلاميذ السنة الأولى.

وأعربت كيلي غالاغر ماكاي عن قلقها بشأن ما قاله أكثر من 70 بالمئة من أساتذة أونتاريو الذين شاركوا في الاستبيان، من أنّ بعض التلاميذ توقّفوا كليّا عن متابعة الدراسة في المقاطعة.

ولا شكّ أنّ وجود قوة عاملة متعلّمة مهمّ جدّا للأفراد وازدهار المجتمع على حدّ سواء، ومن المقلق أن يتسرّب عدد من التلاميذ وهم في طريقهم لاكتساب المهارات قبيل بلوغهم سنّ الرشد كما قالت كيلي غالاغر ماكاي أستاذة عدم المساواة في التعليم في جامعة ويلفريد لورييه.

ومن المهمّ حسب قولها، أن يحصل التلاميذ من كافة المراحل التعليميّة، على دعم إضافي لِتعويض فاقد التعلّم الذي أدّى إليه الإرهاق والتساهل في إعطاء العلامات.

وتوقّعت غالاغر ماكاي أن تشهد المدارس الصيفيّة ارتفاعا في عدد التلاميذ، استعدادا للعام الدراسيّ المقبل.

وأرسل سي بي سي الاستبيان بالبريد الإلكتروني إلى 52351 من طواقم عمل المدارس في ثماني مقاطعات كنديّة،على العناوين التي نشرتها المدارس.

وتمّ اختيار المقاطعات والدوائر المدرسيّة على ضوء اهتمامات المكاتب المحليّة للإذاعة، وعناوين البريد الإلكتروني المتوفّرة.

لا يشكّل الاستبيان على هذا الأساس، استطلاعا تمثيليّا للأساتذة في كندا.

ولم تكن الأسئلة التي وردت في الاستبيان إلزاميّة، واكتفى البعض بالإجابة عن عدد منها دون سواها.

(سي بي سي/تحليل البيانات:روبرتو روشا و دكستر ماكميلان/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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