الحكومة الكنديّة تستثمر في مصنع لقاحات مضادّة لفيروس كورونا المستجدّ

وتستخدم الشركة الأموال حسب قول وزير الابتكار والعلوم والصناعة فرانسوا فيليب شامبان، من أجل تعزيز قدراتها على إنتاج اللقاحات والمنتجات العلاجيّة (نافذة جديدة)، على غرار لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المستخدم ضدّ مرض كوفيد-19.

ويتيح الاستثمار كما قال رئيس الحكومة جوستان ترودو، إيجاد 500 فرصة عمل جديدة بدوام كامل على مدى 25 عاما ، فضلا عن 50 فرصة عمل للطلّاب في مجال التعليم التعاوني عندما يتمّ الانتهاء من بناء المصنع عام 2024.

ويتيح التعليم التعاوني أمام الطالب أن يجمع بين التعليم والعمل مقابل أجر على ضوء الخبرة التي اكتسبها.

وتساعد أعمال التوسعة أمام شركة ريزيليانس بيوتكنولوجيز إنتاج ما بين 112 مليون و640 مليون جرعة من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال سنويّا.

تستثمر حكومة جوستان ترودو في لقاحات تنتجها شركات كنديّة الصورة: La Presse canadienne / Tara Walton

ويشار إلى أنّ ريزيليانس بيوتكنولوجيز شركة تصنيع تعاقديّ، بمعنى أنّها تعهد إلى طرف آخر، بعمليّات تصنيع المنتجات وتجميعها.

وتستعين شركات أسترا زينيكا و فايزر وميرك عادة بطرف ثالث من أجل تصنيع منتجاتها.

ووقّعت الحكومة الكنديّة بناء على توصيات فريق العمل المسؤول عن توزيع اللقاحات، على عقود لِشراء اللقاحات المضادّة لِكوفيد-19، مع شركات فايزر و موديرنا و أسترازينيكا، و غلاسكو سميث كلاين و جونسون أند جونسون، وأيضا شركة ميديكاغو الصيدلانيّة الكيبيكيّة.

وأعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو في خريف العام 2020، عن عقد بقيمة 173 مليون دولار مع شركة ميديكاغو الكيبيكيّة لِشراء 76 مليون جرعة لقاح مضادّ لِكوفيد-19 تقوم الشركة بتطويره.

وتعمل ميديكاغو على تطوير اللقاح مع شركة غلاسكو سميث كلاين البريطانيّة.

وأشارت منذ أسبوع إلى أنّ بيانات التجارب السريريّة أظهرت نتائج إيجابيّة للقاح الذي تطوّره، والمختلِف عن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال الذي تنتجه شرِكتا فايزر و موديرنا، ولقاحات الناقلات الفيروسيّة التي تنتجها أسترا زينيكا و جونسون أند جونسون.

كما تعهّدت الحكومة الكنديّة بتقديم مساعدة بقيمة 445 مليون دولار لِتطوير مصنع شركة سانوفي في تورونتو، ما يسمح له فضلا عن اللقاحات المضادّة للإنفلونزا ، بإنتاج لقاحات مضادّة لِلفيروسات التاجيّة.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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