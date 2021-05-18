ثلاث شركات مملوكة للسكان الأصليين تظهر دعمها للمفاعلات النووية الصغيرة

ووقّع رؤساء شركات ’’كيتساكي ماناجمنت‘‘ (Kitsaki Management) و"أثاباسكا بايسن ديفلبمنت‘‘ (Athabasca Basin Development) و’’ديس نيدي‘‘ (Des Nedhe) مذكرة تفاهم تظهر دعمهم لتطوير هذه المفاعلات النووية الصغيرة في ساسكاتشيوان.

وتولّد هذه المفاعلات الصغيرة ما بين 50 و300 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الانشطار النووي. وعلى سبيل المقارنة تنتج محطة طاقة نووية تقليدية أكثر من 800 ميغاواط من الكهرباء.

"تشكل هذه المفاعلات طريقة للخروج من أزمة المناخ"، يقول شون ويلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’’ديس نيدي‘‘ التي تُعتبر ذراع التنمية الاقتصادية لأمّة ’’إنغليش ريفر‘‘ (English River) من سكان كندا الأصليين.

وتشكّل الطاقة النووية، المستخدمة على نطاق أوسع في أوروبا، حلّاً بديلاً للوقود الأحفوري موفِّراً للطاقة، كما أنّها أقلّ تكلفة من مصادر الطاقة النظيفة الأخرى.

وسبق لساسكاتشيوان أن وقّعت اتفاقيات مع مقاطعات أونتاريو وألبرتا ونيو برونزويك (نوفو برونزويك) الكندية لاستكشاف تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة. ومن المتوقع أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من هذه المفاعلات في ساسكاتشيوان عام 2032.

وأصدرت هذه المقاطعات دراسة جدوى أعدّتها المؤسسة العامة لإنتاج الكهرباء في أونتاريو (Ontario Power Generation) ومؤسسة ’’بروس‘‘ لإنتاج الكهرباء في أونتاريو أيضاً (Bruce Power) ومؤسسة الكهرباء العامة في نيو (نوفو) برونزويك (Énergie NB Power) ومؤسسة الكهرباء العامة في ساسكاتشيوان (SaskPower).

وتقول الدراسة إنه يمكن لهذه المفاعلات النووية الصغيرة تلبية الاحتياجات المحددة للمجتمعات في المناطق النائية.

محطة نووية تقليدية في ولاية جورجيا الأميركية. الصورة: La Presse canadienne / Mary Ann Chastain/AP

ويقول شون ويلي إنه يدرك أنّ التكنولوجيا لن تكون جاهزة للعمل في ساسكاتشوان لبعض الوقت، لكنه يريد أن تكون الأمم الأولى جزءاً من سلسلة التوريد وأن تكون لها حصة في الوظائف.

أعتقد أنّه في الكثير من الأحيان تكون مجتمعات الأمم الأولى والخلاسيون وشعب الإنويت آخر من يجلس إلى طاولة الأعمال ولا نحصل على مكاننا الصحيح بالنسبة للفرص التجارية ونريد أن نقلب ذلك رأساً على عقب الرئيس التنفيذي لشركة ’’ديس نيدي‘‘، شون ويلي

وينحدر الخلاسيون (الـ’’ميتي‘‘ Métis) في كندا من التزاوج بين الأوروبيين البيض والسكان الأصليين، وبشكل أساسي من تزاوج بين صائدي فراء فرنسيين ونساء من السكان الأصليين.

يُشار إلى أنّ ساسكاتشوان هي المصدر الرئيسي لليورانيوم في كندا، وأنّ كندا هي ثالث أكبر منتج في العالم (نافذة جديدة) (9% من الإنتاج العالمي) لهذه المادة الأساسية للمفاعلات النووية، خلف أستراليا (28%) وكازاخستان (15%).

(نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)