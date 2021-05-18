دعوة إلى الصراحة والنزاهة في التحقيق في وفاة جويس إيشاكوان

ونشرت قبل لحظات من وفاتها شريط فيديو على موقع فيسبوك، تظهر فيه وهي تطلب المساعدة، وسُمعت في الشريط ممرّضتان تتهكّمان عليها.

وتقول إحدى الممرّضات في مستشفى جولييت إنّ الحديث عن وفاة جويس إيشاكوان أصبح من المحظورات في المستشفى، منذ أن أوعزت الإدارة إلى طاقم العمل بعدم تناول الموضوع حسب قولها.

وأعربت رئيسة محقّقي الوفيات جيهان كامل التي ترأس جلسة التحقيق العامّة في وفاة إيشاكوان (نافذة جديدة)، عن استيائها بعد أن استمعت خلال الجلسة إلى 5 عاملين في مستشفى جولييت، نفوا جميعهم أن يكونوا قد شاهدوا أو سمعوا تعليقات مهينة بحقّ السكّان الأصليّين.

تستمرّ جلسات التحقيق العام في وفاة الشابة جويس إيشاكوان التي تنتمي إلى السكّان الأصليّين في مستشفى جولييت في كيبيك الصورة: Facebook

يتهيّأ لي منذ الصباح أنّني أسمع الأسطوانة نفسها قالت رئيسة محقّقي الوفيات، وأضافت أنّ أفراد عائلة الشابّة أعربوا خلال جلسات الأسبوع الفائت عن مخاوفهم من التردّد إلى مستشفى جولييت.

وقدّم كارول دوبيه زوج جويس إيشاكوان شهادة مؤثّرة أمام لجنة التحقيق (نافذة جديدة)تحدّث فيها عن المشاكل الصحيّة التي كانت تعانيها زوجته، التي كانت مضطرّة للتردّد إلى مستشفى جولييت لِتلقّي العلاج.

ووجدت رئيسة محقّقي الوفيات في كيبيك جيهان كامل صعوبة في تصديق ما سمعته من طاقم العمل في مستشفى جولييت، وتساءلت لماذا لم تقُم الإدارة منذ وقوع الحادثة بِتقديم دورة تأهيل إلزاميّة مدّتها 3 ساعات للعاملين في المستشفى حول واقع أمّة أتيكاميك من السكّان الأصليّين التي تنتمي إليها جويس إيشاكوان وعائلتها.

وقالت إحدى الممرّضات بعد أن ألحّت عليها جيهان كامل بالسؤال، إنّ الحديث عن وفاة جويس إيشاكوان أصبح من التابوهات بعد أن أوعزت الإدارة إلى طاقم العمل بتجنّبه.

وتسعى لجنة التحقيق لإلقاء الضوء على ظروف الحادثة، وطالما استمرّت المواقف متناقضة، وبين من يقول إنّ الأمور تسير على ما يرام، ومن يعرب عن خشيته من الذهاب إلى مستشفى جولييت، لن تُثمر جهود المصالحة رغم كلّ جهود التأهيل قالت رئيسة محقّقي الوفيات في كيبيك جيهان كامل.

واعتبر باتريك مارتان ريشار محامي عائلة جويس إيشاكوان، أنّ ما يجري يمثّل ما يُعرف بقانون صمت المافيا ، وأنّنا لا نتعلّم عندما تحدث مأساة شبيهة بما حصل في مستشفى جولييت، ولا نقوم بمساءلة أنفسنا كما قال.

وأعرب عدد من الذين استمعت إليهم جيهان كامل عن رغبتهم في الحصول على تأهيل محدّد بشأن العلاج والخدمات المقدّمة للسكّان الأصليّين في مستشفى جولييت.

وقالت ممرّضتان إنّهما شعرَتا بالصدمة لدى مشاهدة شريط الفيديو الذي نشرته جويس إيشاكوان قبل دقائق من وفاتها على موقع فيسبوك.

وقال د. جان فيليب بليه أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الذي قدّم العلاج للشابة جويس إيشاكوان عشيّة وفاتها، إنّ أعراض الإدمان على الأدوية كانت تظهر عليها.

وكانت تعاني من أوجاع مزمنة لم يستطع الطبيب تحديد أسبابها، و كان مقرّرا أن تخضع لِتنظير القولون، وأقرّت أنّها تتناول المخدّرات للتخفيف من آلامها، ولكنّه من الصعب في حالتها الحديث عن إدمان على الدواء كما قال د. بليه، الذي يفضّل في حالتها تعبير استخدام مستدام للأدوية.

وأعربت نِقابة مهنيّي الصحّة في لانوديير عن قلقها من أن تكون ممرّضتان قد اطّلعتا على شريط الفيديو الذي نشرته إيشاكوان قبل دقائق من وفاتها ، دون أن تُبادرا فورا إلى طلب نقلها إلى قسم الإنعاش.

وأعربت النقابة عن أسفها للنقص في عدد العاملين في المستشفى وعِبء العمل الثقيل في قسم الطوارئ وعدم الاستثمار في قطاع خدمات التمريض في تنظيم العمل، ما يؤدّي حسب النقابة إلى هذه الحالات المأساويّة.

ونشير أخيرا إلى أنّ أعمال لجنة التحقيق في وفاة جويس إيشاكوان تستمرّ حتى الثاني من حزيران يونيو المقبل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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