الوزير الليبرالي السابق أمارجيت سوهي يترشّح لمنصب عمدة إدمونتون

ويصبح سوهي بذلك عاشر مرشَّح لمنصب عمدة عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.

وكان سوهي عضواً في المجلس البلدي لإدمونتون بين عاميْ 2007 و2015.

وانتُخب في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 عضواً في مجلس العموم عن إحدى دوائر إدمونتون تحت راية الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جوستان ترودو، وبفارق ضئيل جداً (92 صوتاً) أمام مرشّح حزب المحافظين تيم أوبال.

لكنّ سوهي فقد مقعده بفارق أكبر بكثير (نحو تسعة آلاف صوت) أمام أوبال نفسه في الانتخابات العامة التالية في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

وفي ولايته الحكومية الأولى عهد ترودو إلى سوهي بحقيبة البنى التحتية والمجتمعات المحلية (2015 - 2018) ثم بحقيبة الموارد الطبيعية (2018 - 2019).

وفي مؤتمره الصحفي اليوم قال سوهي إنّه، في حال انتخابه عمدة لإدمونتون، سيركّز على بناء مدينة تجذب العائلات وتحتفظ بها وتكون مجهّزة بشكل جيّد للتعافي من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

يجب أن يتمّ ذلك بطريقة يمكن للجميع الاستفادة منها ، أكّد سوهي.

وفي مداخلته روى سوهي مسيرته كمهاجر في عاصمة ألبرتا والفرص التي وفّرتها له المدينة.

جمال مدينتنا هو أننا متحدون وأريد الاستمرار في بناء هذه الوحدة ، أكّد سوهي المولود في ولاية البنجاب الهندية عام 1964 في أسرة من الطائفة السيخية والذي هاجر إلى كندا عام 1981 بعد أن كفله شقيق أكبر منه سناً.

وسط إدمونتون عند العشاء في صورة من الجو. الصورة: Radio-Canada / David Bajer

وتطرّق سوهي أيضاً إلى الحاجة لتطوير شبكة النقل العام في مدينته إدمونتون ولمعالجة قضايا عدم المساواة الاجتماعية والعرقية فيها، بالإضافة إلى أزمة المناخ.

يمكننا تحويل أزمة المناخ إلى فرص عمل مع جعل إدمونتون مدينة أكثر نظافة وخضرة (بيئياً) للأجيال المقبلة ، قال سوهي.

وينتخب سكان إدمونتون عمدة لمدينتهم في 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

يُذكر أنّ العمدة الحالي، دون إيفسون، أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت أنه لن يترشّح للانتخابات المقبلة. والولاية الحالية هي الثانية لإيفسون كعمدة لإدمونتون.

ومن بين الذين تضمّهم قائمة المرشحين العضو في المجلس البلدي الحالي مايك نيكل والعضوان السابقان كيم كروشل ومايكل أوشري.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)