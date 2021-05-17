معدّل الوفيات بعد الخضوع لِجراحة أكثر ارتفاعا لدى السكّان الأصليّين

وتشكّل الدراسة كما قال معدّوها، خطوة أولى على طريق تقديم دليل علمي قويّ يدعم عقودا طويلة من الأدلّة العرضيّة المتفرّقة في هذا المجال.

المؤسف أنّ النتائج لم تكن مفاجئة قالت د. نادين كارون ، في حديث إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

و شاركت د. كارون، التي تنتمي إلى سكّان كندا الأصليّين، مع فريق الباحثين، في مراجعة في العمق في الخدمات الصحيّة للسكّان الأصليّين و الإينويت والخلاسيّين.

وعمل الباحثون على مستوى من البيانات، لإثبات صحّة الشكوك التي كانت لديهم كما قالت د. كارون.

وشملت 28 دراسة مجتمعةً 1،9 مليون مريض من بينهم 10،2 بالمئة عرّفوا بأنفسهم على أنّهم من السكّان الأصليّين.

مارك ميلر وزير الخدمات للسكّان الأصليّين يضع في أولويّاته الحفاظ على مجتمعاتهم وشعوبهم الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وتبيّن أنّ فرصة الخضوع لِجراحة القلب والعمليّات القيصريّة كانت أدنى لدى السكّان الأصليّين (نافذة جديدة) ممّا هي عليه لدى باقي الكنديّين، كما أنّ مهلة الانتظار كانت أطول لديهم قبل الخضوع لعمليّات زرع الكِلى.

يشكّل فهم نتائج الجراحات والحصول على خدمات الجراحة خطوة أساسيّة إلى الأمام لمواجهة الاستعمار والعنصريّة الممنهجة في نظام الرعاية الصحيّة قالت د. نادين كارون، بما يساعد في تحديد الفجوات وكيفيّة العمل على تحسين الوضع .

واستلهمت الدراسة حسب قول د. كارون، من أشخاص تحلّوا بما يكفي من الشجاعة لِتقاسم تجربتهم مع الآخرين.

ومن بين هؤلاء، أبريل غرين التي تنتمي إلى أمّة غلوكسان من السكّان الأصليّين في شمال غرب بريتيش كولومبيا.

وقالت غرين في حديث لِسي بي سي، إنّها تردّدت إلى قسم الطوارئ خمس مرّات بسبب معاناتها آلاما في الصدر وضيق التنّفس.

ولم يتمّ إدخالها إلّا في المرّة الخامسة بعد أن بصقت الدم كما قالت، وتمّ تشخيص إصابتها بالتهاب رئويّ، ونُقلت إلى مستشفى برنس جورج حيث خضعت للعلاج طوال ثلاثة أشهر.

كانت التجربة مخيفة. ولديّ شعور بأنّ العنصريّة موجودة في غرف الطوارئ و المستشفيات قالت أبريل غرين من أمّة غلاكسون من السكّان الأصليّين.

نقص البيانات يحدّ من الأجوبة:

ويُعيق النقص في البيانات الطبيّة إجراء المزيد من الأبحاث حول أسباب التفاوت في نظام الرعاية الصحيّة بين السكّان الأصليّين وسواهم حسب الباحثين.

د. جيسن ماكفيغار، طبيب التخدير والباحث الرئيسي في الدراسة، ينتمي إلى أمّة الخلاسيّين.

وحثّ د. ماكفيغار المجتمع الطبّي على توسيع نطاق البحث حول صحّة السكّان الأصليّين.

تدلّ هذه الدراسة على أمرين: الأوّل أنّنا بحاجة إلى بيانات أفضل، والثاني أنّ البيانات الأفضل تساعدنا في تحديد كيفيّة القيام بالأفضل قال د. ماكفيغار.

و من الضروري أن يقوم محقّقون من السكّان الأصليّين بنوعيّة أفضل من الأبحاث وأن يراقبوا النتائج لدى حصولها لدى المرضى، من أجل القضاء على العنصريّة الممنهجة في النظام الصحّي حسب د. ماكفيغار.

وأثنت د. نادين كارون، أوّل طبيبة جراحة عامّة تنتمي إلى السكّان الأصليّين، على تعدّديّة فريق الباحثين، الذي ضمّ باحثين من الخلاسيّين و الإينويت ومختلف الأمم الأوائل من السكّان الأصليّين.

(سي بي سي/توم بوبيك و كارولينا دو ريك/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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