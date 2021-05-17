مطاعمُ ريجاينا وحاناتها تعيد فتح أبوابها

وريجاينا هي عاصمة مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا وثانية كبريات مدنها.

وحسب الإجراءات السارية حالياً يجب الحفاظ على مسافة متريْن بين الطاولات إذا كانت مزودة بحواجز واقية.

وفي حال عدم وجود حواجز من هذا النوع يجب أن تفصل مسافة ثلاثة أمتار بين طاولة وأُخرى على ألّا يتعدّى عدد الأشخاص الجالسين إلى كلّ طاولة الأربعة.

ولا يجوز بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة العاشرة ليلاً.

وفي حيّ ’’كاثيدرال‘‘ تتوقّع حانة ’’بايل أوبونز‘‘ ارتفاعاً كبيراً في عدد روّادها في الأسابيع المقبلة.

وهذه الحانة التي أبصرت النور في آب (أغسطس) 2019 قامت بتوظيف ثلاثة أشخاص جدد لتضمهم إلى الموظفين الذين كانوا يعملون لديها قبل وصول جائحة ’’كوفيد - 19‘‘، وذلك لتلبية الزيادة المتوقَّعة في إقبال الزبائن حتى وإن كانت الحانة غير قادرة على استيعاب أكثر من 8 طاولات من الزبائن بدلاً من 13 طاولة في الأوقات العادية.

يسرّني جداً التقيّد بالإجراءات! فنحن تبقى أبوابنا مفتوحة ويكون الزبائن في أمان ويتوفّر العمل لموظفينا ، تقول مديرة ’’بايل أوبونز‘‘ كريستين فالغاردسون.

الأكل والشرب يتيحان للناس أن يلتقوا، بالإضافة إلى أنها يدعمان المؤسسات المحلية ، تضيف فالغاردسون، وهذا بالغ الأهمية لنا في ريجاينا .

حانة ’’بايل أو بونز‘‘ في ريجاينا. الصورة: Facebook/Pile O'Bones

والموقف هو نفسه في ’’مقهى سيلفيا الإيطالي‘‘، وهو مطعم فتح أبوابه في وسط ريجاينا في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.

نأمل في استعادة الزبائن العاديين والحصول على زبائن جدد مع عودة الناس إلى العمل وإعادة فتح المكاتب مجدداً. نحن متفائلون وسعداء للغاية ، تقول سيلفيا سافينو لسنيك التي تملك المطعم مع زوجها غرانت لسنيك.

يُشار إلى أنّه منذ 28 آذار (مارس) الفائت لا يحق لمطاعم ريجاينا استقبال الزبائن في الداخل إذ اعتبرت سلطات الصحة العامة قاعات المطاعم أماكن ساخنة لانتقال متحورات فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لوباء ’’كوفيد - 19‘‘.

وبالتالي اقتصرت خدمات المطاعم منذ ذلك الحين على تسليم الوجبات الجاهزة للزبائن في مكان معدّ لهذه الغاية أو إيصالها إلى حيث يطلبون، بشكل خاص إلى المنازل وأماكن العمل الفاتحة أبوابها.

يُشار إلى أنّ تخفيف القيود في ريجاينا ليس جزءاً من خارطة طريق إعادة فتح اقتصاد ساسكاتشيوان المقرَّر أن تبدأ في 30 أيار (مايو) الجاري.

(نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)