الجيش الكندي يتدخّل لمساعدة المتضرّرين من فيضانات الأقاليم الشمالية

وستقوم فرقة كاناديان رانجرز (Canadian Rangers) (نافذة جديدة) بهذه المهمّة.

وتتكوّن هذه الفرقة من جنود الإحتياط في المناطق الشمالية والنائية.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن حكومته "ستكون دائمًا حاضرة لحماية الكنديين في حالات الطوارئ.

وتبعه في ذلك وزير الدفاع هارجيت ساجان الذي قدّم هو أيضا الدعم لهذه المهمة.

وتأتي المساعدة العسكرية في أعقاب طلب من عمدة بلدة فورت سيمبسون شون ويلي ، التي تواجه فيضانات شديدة.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أدّى فيضان نهر ماكنزي (نافذة جديدة) إلى إجلاء حوالي 700 شخص من فورت سيمبسون. كما اضطر حوالي 100 من سكان جان ماري رايفر إلى مغادرة منازلهم التي غمرتها المياه.

ولجأ بعض السكان إلى بيوت الأهل والأصدقاء في أماكن أخرى من المنطقة. وتمّ إجلاء الآخرين إلى فورت سميث حيث أقاموا مخيّما، أو استقروا في أماكن آمنة قريبة من مجتمعهم.

وتقع قرية فورت سيمبسون عند التقاء نهري لايرد و ماكنزي.

وأدى استئناف حركة الجليد على نهر هاي إلى تأهّب سكان هاي رايفر للخروج من منازلهم حيث لا يزال أمر الإخلاء لمنطقة فالي آيلاند ساري المفعول.

واضطر سكان فالي آيلاند إلى إخلاء منازلهم يوم الجمعة الماضي بسبب مخاطر الفيضانات.ويبلغ عددهم حوالي 400 من سكان هاي رايفر البالغ عددهم 3800 نسمة.

كما تضرر مجتمع جان ماري رايفر من فيضان نهر ماكنزي.

واضطر ما يقرب من 75 شخصًا إلى مغادرة القرية خلال عطلة نهاية الأسبوع بحثًا على مأوى. ولجأ معظمهم إلى استعمال كبائن أو خيم في أماكن أخرى من الإقليم.

وقال ستانلي سانغز، زعيم أمّة جان ماري ريفر من السكان الأصليين، إن مباني المدرسة والبلدية تأثرت من جرّاء الفيضانات.

كان الأسبوع الماضي جدّ مُتعِب لسكان الأقاليم الشمالية الغربية، خاصة أولئك الذين تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات في مجتمعاتهم. يتضامن المواطنون دائمًا في الأوقات الصعبة، وأنا أعلم أنهم سوف يشمرون عن سواعدهم لمساعدة المتضررين. رئيسة حكومة الأقاليم الشمالية الغربية، كارولين كوكرين

وستقدم حكومة الأقاليم الشمالية الغربية ما يصل إلى 150 ألف دولار من التبرعات لمساعدة المتضررين من الفيضانات في الإقليم لمعادلة ما قد يتبرّع به المواطنون.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد سمير بن جعفر)

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