حملة لخفض استخدام نفايات البلاستيك في مطاعم بريتيش كولومبيا

وتعمل المنظّمة بالتعاون مع المطاعم على تحديد كميّة البلاستيك التي يستخدمها كلّ منها، والبحث في كيفيّة خفضها و استبدالها وإعادة تدوير ما يمكن منها.

و يثير التلوّث البلاستيكي القلق حول العالم و يُلقى سنويّا 11 مليون طنّ من نفايات البلاستيك في المحيطات حسب منظّمة أوشن وايز Ocean Wise (نافذة جديدة).

لا يشكّل برنامج أوشن وايز لِخفض النفايات حلّا عالميّا قالت لورا هاردمان المديرة بالوكالة لِبرنامج محيطات خالية من البلاستيك ،و نقرّ أنّ كلّ واحدة من الشركات بلغت مستوى معيّن في رحلتها على طريق خفض النفايات .

وأكّدت هاردمان أنّ المنظّمة سوف تتعاون مع كلّ واحد من أصحاب المطاعم لِمعرفة كيفيّة استخدام البلاستيك في المطعم الذي يملكه، وتقديم حلول قائمة على العلم وأهداف واقعيّة (نافذة جديدة).

حظرت الحكومة الكنديّة البلاستيك الأحادي الاستخدام بما فيها قشّات الشرب وأكياس البقالة الصورة: iStock

11 مطعما مشاركا في الحملة حتى الآن:

وانضمّ 11 مطعما في مقاطعة بريتيش كولومبيا حتّى الآن إلى حملة أوشن وايز لِخفض نفايات البلاستيك في المحيطات، في وقت يواصل المسؤولون عن البرنامج مساعيهم من أجل زيادة عدد المشاركين فيه.

مطعم سبينّاكرز غاسترو برو باب في مدينة فكتوريا عاصمة مقاطعة بريتيش كولومبيا، واحد من بين المطاعم المشاركة في البرنامج.

نتعلّم شيئا فشيئا قالت الطاهية الشيف في المطعم آلي رايان.

وطالما بحثت المطاعم عن وسيلة لِخفض نفايات البلاستيك كما قالت لورا هاردمان المديرة بالوكالة لِبرنامج محيطات خالية من البلاستيك و لكنّه لم يسبق لها أن بحثت في كميّة نفايات البلاستيك التي تنتجها.

إنّه قول مأثور، أنّ ما يتمّ قياسه، يتمّ بالفعل إنجازه قالت لورا هاردمان، وأضافت مشيرة إلى وجود هوّة عميقة في البيانات المتعلّقة باستخدام البلاستيك والنفايات البلاستيكيّة في قطاعات الصناعة والتجارة والمؤسّسات.

ويساعد سدّ هذه الفجوة في المعلومات حسب اعتقادها، في مواجهة مشكلة التلوّث البلاستيكي.

ومنذ مطلع أيّار مايو الجاري، باشر مطعم سبينّاكرز في فرز نفايات البلاستيك في حاويات محدّدة، تقوم الطاهية الشف آلي ريان بعد ذلك بقياس وَزنها وتقارنه بعدد الزبائن الذين استقبلهم المطعم لدى استخدامها.

واستخدم المطعم حسب ما لاحظت الطاهية آلي رايان،2،5 كيلوغرام من البلاستيك يوميّا على وجه التقريب، منذ بداية المشروع.

وتمّ استخدام هذه الكميّات في وقت يعمل المطعم بقدرة استيعابيّة محدودة، نظرا للقيود التي فرضتها السلطات الصحيّة للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجدّ.

و من الممكن أن نتصوّر كميّات البلاستيك التي تستخدمها مطاعم مدينة فكتوريا عندما تعمل بكامل قدراتها الاستيعابيّة كما قالت الطاهية الشيف آلي رايان ، و من الممكن أن نتعلّم الكثير ، ليس كمطاعم فحسب وإنّما أيضا كأفراد، بشأن كميّات البلاستيك التي نستخدمها .

وباشرت رايان بالفعل بإجراء بعض التغييرات لدى مزاولة عملِها، وبدأت على سبيل المثال بحفظ الأطعمة في حاويات قابلة لإعادة الاستخدام، كما أنّها تبحث عن قناني من زيت الكانولا أكبر حجما من تلك التي تشتريها حاليّا، للتقليل من النفايات البلاستيكيّة في مطبخ المطعم كما قالت.

وتعطي البيانات التي يتمّ جمعها فكرة أوضح عن كميّات البلاستيك المستخدمة وإمكانيّة خفضها إلى النصف كما قالت آلي رايان الطاهية الشيف في مطعم سبينّاكرز في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكنديّ المطلّ على المحيط الهادي.

(سي بي سي/ كورتني ديكسون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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