نهاية رحلات ’’غرايهاوند‘‘ تأخذ الركاب على حين غرّة

وفي العاصمة الفدرالية أوتاوا ندّد المتحدثون باسم الطلاب والجمعيات المناهضة للفقر بقرار الشركة بالرغم من دخول شركات أُخرى إلى السوق، مثل ’’ميغاباص‘‘، لسدّ الفراغ.

يُذكر أنّ قرار ’’غرايهاوند‘‘ الصادر يوم الخميس الفائت دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، بعد سنة على تعليق الشركة خدماتها بسبب تراجع عدد الركاب خلال الموجة الأولى من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وفي اليوم التالي أعلنت ’’ميغاباص‘‘ أنها ستسيّر حافلات بين أوتاوا وكلّ من تورونتو وسكاربوروه وكينغستون. وهذه المدن الأربع تقع كلها في مقاطعة أونتاريو.

لكنّ ’’ميغاباص‘‘ لا تنوي في الوقت الراهن تأمين رحلات بين أوتاوا ومونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، وهو خط كانت تؤمّنه ’’غرايهاوند‘‘.

وأعرب المتحدثون باسم الطلاب والجمعيات المناهضة للفقر عن خشيتهم من أن يدفع الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع ثمن انسحاب ’’غرايهاوند‘‘.

إنه أمر مؤسف جداًَ ، تقول إميلي رونو، المنسقة الوطنية لمنظمة ’’كندا بدون فقر‘‘ (CWP - CSP) الواقع مقرها الرئيسي في أوتاوا.

هناك الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى ’’غرايهاوند‘‘ تقول رونو التي تشير إلى أنّ أسعار ’’فيا ريل كندا‘‘ (Via Rail Canada) للسكك الحديدية وخدمات النقل الأخرى تكلفهم أكثر بكثير مما كانوا يدفعونه للتنقل على متن حافلات ’’غرايهاوند‘‘.

وتضيف رونو أنّ بعض المجموعات، مثل النساء الهاربات من العنف المنزلي ومن بينهنّ نساء من السكان الأصليين، كانت تلجأ إلى خدمات ’’غرايهاوند‘‘ بسبب تكلفتها المتدنية.

وترى رونو أنّ النقص في الرحلات بالحافلات الذي يطال مختلف أنحاء كندا يكاد يكون مسألة حقوق إنسان .

لقطة من داخل حرم جامعة أوتاوا. الصورة: Radio-Canada / Marc-André Hamelin

ومن جهته يقول رئيس اتحاد طلاب جامعة أوتاوا، تيم غوليفر، إنّ طلاب كيبيك والمقاطعات البحرية في شرق كندا، الذين يتابعون الدراسة في هذه الجامعة، يحتاجون هم أيضاً إلى وسائل نقل ميسورة التكلفة.

إنها خسارة كبيرة للطلاب ، يؤكّد غوليفر الذي يمثّل 35.000 طالب، مبدياً خشيته من عدم تمكن طلاب كيبيك والمقاطعات البحرية من العودة إلى ديارهم وإلى أهاليهم.

وعندما يكون الخيار الوحيد المتبقي هو دفع ثمن بطاقة طائرة أو قطار، ستصبح هذه القيود المالية أشدّ وطأة ، يضيف غوليفر.

ويشير غوليفر إلى أنه هو نفسه كان يستخدم حافلات ’’غرايهاوند‘‘ للذهاب إلى مدينته شيربروك في مقاطعة كيبيك والعودة منها وأنه بات مضطراً، بعد قرار الشركة إنهاء خدماتها، للبحث عن وسائل أُخرى للسفر.

ويدعو كلّ من غوليفر ورونو الحكومة الفدرالية لإطلاق أو تمويل خدمة نقل وطنية، على امتداد كندا.

قد تكون فرصة للحكومة كي تتحرّك وتعمل مع ’’ميغاباص‘‘ للتحقّق من أنّ الرحلات لا يتمّ إطلاقها فقط في الأماكن التي تكون فيها أكثر ربحية، لأنّ هذه هي في الواقع طريقة عمل القطاع الخاص ، تقول رونو.

وتضيف رونو أنّ الحكومة تتحمل مسؤولية جعل النقل إلى المدن والمناطق في جميع أنحاء كندا في متناول الناس قدر الإمكان كي يتمكن الناس من التمتع بحرية الحركة... والحصول على الخدمات والوظائف وألّا يجدوا أنفسهم عالقين في مكان ما .

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