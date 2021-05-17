شرطة فانكوفر تعتذر من قاض من الجالية السوداء اعتقلته عن طريق الخطأ

وقدّمت شرطة فانكوفر من جهتها الاعتذار من القاضي روميلّي، الذي ينتمي إلى الجالية السوداء، لأنّها اعتقلته وكبّلته لفترة قصيرة.

وكان القاضي يمارس رياضة المشي الصباحيّة في محيط متنزّه ستانلي في فانكوفر، عندما توقّفت سيّارتان تابعتان للشرطة إلى جانبه، واقترب منه 5 عناصر كانوا جميعهم من البيض،على ما يبدو كما قال القاضي، وأطول منه بكثير.

قال لي عناصر الشرطة إنّهم تلقّوا شكوى بشأن شخص تتطابق أوصافه معي، وقبل أن أتفّوه بكلمة، طلبوا منّي أن أضع يديّ خلف ظهري وكبّلوني قال القاضي المتقاعد سلوين روميلّي.

وأضاف أنّ عناصر الشرطة نزعوا الأصفاد في غضون دقيقة بعد أن شرح لهم أنّه قاض متقاعد (نافذة جديدة) ويمارس رياضة المشي على عادته كلّ صباح.

خليج إنغليش باي في فانكوفر الصورة: Radio-Canada / Anne-Julie Têtu

شرطة فانكوفر تعتذر:

واعتذرت شرطة فانكوفر من القاضي روميلّي، ونشرت في بيان تفاصيل الحادثة.

وقال الشرطي ستيف أديسون إنّه تمّ إرسال عناصر من الشرطة بعد تلقّي جهاز الشرطة شكوى بشأن رجل يركل المارّة ويلكمهم ويبصق عليهم على مقربة من الخطّ البحري في خليج إنغليش باي في فانكوفر.

وكانت الدوريّة تبحث عن رجل داكن البشرة في الأربعينات أو الخمسينات من العمر، عندما لاحظت شخصا تشبه مواصفاته المشتبه به، وأوقفته لفترة وجيزة للتحقيق معه، وكبّلت يديه نظرا لطبيعة الأحداث العنيفة التي تمّ التبليغ عنها، كما ورد في البيان.

وأضاف البيان أنّ الرجل كان متعاونا مع الشرطة وعرّف بنفسه على أنّه قاض، ونزع عناصر الدوريّة أصفاده بسرعة ، وقدّم أحد عناصر الشرطة الاعتذار منه كما كتب الشرطي ستيف أديسون في البيان.

واعتقلت الشرطة المشتبه به بعد فترة وجيزة في المحيط الذي وقعت فيه الحادثة مع القاضي سلوين رويلّي كما قال أديسون.

وأجرى العمدة كينيدي ستيوارت اتّصالا برئيس جهاز شرطة فانكوفر كما قال، مشيرا إلى أنّ الشرطة سوف تعمد إلى مراجعة حادثة توقيف القاضي.

يُذكر أنّ سلوين روميلّي، الكنديّ من مواليد ترينيداد، هو أوّل شخص من أبناء الجاليات السوداء يتولّى منصبا في المحكمة العليا في بريتيش كولومبيا، والرابع الذي تابع دراسته في معهد الحقوق في جامعة بريتيش كولومبيا حسب الجامعة.

قد نعتقد أنّنا تجاوزنا هذه المرحلة قال القاضي روميلّي، وأضاف أنّ مسؤولَين من الشرطة قدّما الاعتذار منه، وليس في نيّته تقديم شكوى.

وأعرب القاضي المتقاعد عن أمله في أن تُجري الشرطة بعض التغييرات وأن تكون متيقّظة لدى تدريب عناصرها الشباب على التعامل مع الأقليّات.

لا أحبّ أن أقول إنّه تمّ استهدافي وأنا أمشي لأنّني أسود البشرة قال القاضي سلوين روميلّي، وأضاف متسائلا لماذا قامت الشرطة بوضع الأصداف في يديه في مرحلة مبكّرة لدى وقوع الحادثة.

(سي بي سي/ بيتاني ليندسي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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