استقالة المسؤول عن طرح اللقاحات الميجور جنرال فورتان على خلفية ادعاءات سوء سلوك جنسي

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان مقتضب جداً إنّ رئيس هيئة أركان الدفاع بالوكالة اللفتنانت جنرال واين إير سيبحث الخطوات المقبلة مع الميجور جنرال فورتان .

ويرأس اللفتنانت جنرال إير هيئة أركان الدفاع بالوكالة منذ تنحي الأدميرال آرت ماكدونالد من رئاستها أواخر شباط (فبراير) الفائت بعد فتح تحقيق حول ادعاءات سلوك جنسي بحقه هو الآخر.

إني آخذ كافة ادعاءات سوء السلوك على محمل الجدّ وأواصل اتخاذ إجراءات صارمة بشأن أيّ ادعاء بسوء السلوك يتم تقديمه، بغضّ النظر عن الرتبة وبغضّ النظر عن المنصب ، قال آنذاك وزير الدفاع هارجيت سجّان.

ولم تحدِّد بعد مؤسسة القوات المسلحة ولا وزارة الدفاع الوطني طبيعةَ التحقيق المتعلق بالميجور جنرال فورتان، فلم يُكشَف بعد ما إذا كانت الشرطة العسكرية ستهتم بهذا الملف أم أنّه سيخضع لفحصٍ من نوع آخر يتم إجراؤه داخلياً.

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان في مؤتمر صحفي في أوتاوا (أرشيف) الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وكما ذكرت في البدء صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الواسعة الانتشار في كندا، قالت محطة سي بي سي (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) إنّ التصرفات المنسوبة لداني فورتان يرجَّح حصولها قبل تعيينه في منصب مايجور جنرال عام 2015.

كما أنّ من المرجَّح أنّ تلك التصرفات حصلت قبل إطلاق حملة ’’هونور‘‘ (HONOUR).

وهذه الحملة التي انطلقت في تموز (يوليو) 2015 قادها رئيس هيئة أركان الدفاع السابق جوناثان فانس، المستهدَف هو أيضاً بادعاءات سوء سلوك جنسي.

وحسب ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ طلبت المرأة التي قدّمت الشكوى عدم نشرها على الملأ، وبالتالي لم يتمّ الكشف عن هويتها.

وفي مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘ في آذار (مارس) الفائت ندّد الميجور جنرال فورتان بأعمال سوء السلوك الجنسي في صفوف المؤسسة العسكرية. هذا النوع من السلوك غير مقبول على الإطلاق ، قال فورتان آنذاك.

وبعد أن تبلّغ وزير الدفاع هارجيت سجّان خبر الاستقالة المفاجئة لفورتان جدّد الالتزام بالعمل على بناء ثقافة احتواء فعلية داخل القوات المسلحة الكندية ووزارة الدفاع الوطني، بشكل يتم فيه التعامل مع الجميع بكرامة واحترام .

وأكّد الوزير سجّان أنّ القوات المسلحة الكندية ستواصل ضمان نشر ملايين اللقاحات التي تصل إلى البلاد كلّ أسبوع .

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)