صادرات غير مسبوقة لـ’’هيدرو كيبيك‘‘

فقد صدّرت مؤسسة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك 10,5 تيراواط ساعة في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بـ8,7 تيراواط ساعة في الربع الأول من العام الفائت.

وقبل صدور هذه الأرقام كان أعلى مستوى فصلي من صافي صادرات المؤسسة من الكهرباء يعود للربع الأول من عام 2017 وبلغ حجمه 10,1 تيراواط ساعة.

وبسعر 4,5 سنتات للكيلوواط ساعة تبلغ قيمة الزيادة في صافي صادرات الكهرباء في الربع الأول من العام الحالي 53 مليون دولار، مع تسجيل أرقام قياسية في شهريْ كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).

ويمثل هذا سقفاً تاريخياً لفترة ثلاثة أشهر، وعلى اختلاف الفصول ، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الإدارة المالية في ’’هيدرو كيبيك‘‘ جان هوغ لافلور اليوم في مؤتمر صحفي.

أمّا بالنسبة لسوقها المحلية فقد تأثرت ’’هيدرو كيبيك‘‘ مجدداً بتداعيات جائحة ’’كوفيد - 19‘‘، إذ تراجع الاستهلاك في القطاع التجاري والمؤسسي وفي الصناعات الصغيرة.

فارتفاع الاستهلاك السكني من الكهرباء، بسبب العمل عن بُعد من المنزل، لم يكن كافياً لتعويض التراجع في القطاع التجاري والمؤسسي والصناعات الصغيرة نظراً لإغلاق العديد من المؤسسات.

وفي النهاية كان صافي المبيعات في كيبيك في الربع الأول من العام الحالي مماثلاً لمستواه في الفصل نفسه من العام الفائت.

وفي الصورة الإجمالية تكون ’’هيدرو كيبيك‘‘ قد حققت ربحاً صافياً في الربع الأول من 2021 قدره 1,64 مليار دولار، بزيادة 116 مليون دولار عمّا حققته في الفصل نفسه من 2020.

هذه النتائج مشجعة جداً، بالرغم من استمرار جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ والإجراءات الصحية الناجمة عنها ، قال لافلور في مؤتمره الصحفي.

المقر الرئيسي لـ’’هيدرو كيبيك‘‘ في مونتريال ويظهر في أعلاه لوغو المؤسسة باللون البرتقالي الصورة: Radio-Canada

وعندما تقارن ’’هيدرو كيبيك‘‘ الربع الأول من كلّ من عاميْ 2020 و2021 تكون تقارن بين فصل عاشت كندا غالبيته العظمى قبل أن تضربها الجائحة وتفرض سلطاتها الفدرالية وسلطات مقاطعاتها تدابير احترازية، وفصل أمضته كندا بأكمله تحت وطأة الجائحة.

فتداعيات الجائحة لم تظهر فعلياً إلا في الربع الثاني من عام 2020.

يُذكر أنّ الجائحة ضربت كندا في آذار (مارس) 2020 وأنّ فرض الإجراءات التقييدية بدأ منتصف الشهر المذكور.

مع هذه النتائج الجيدة نبدي تفاؤلاً حذراً بشأن الفصول المقبلة، إذ نعتقد أننا سنكون قادرين على استئناف نموّنا فيما نساعد زبائننا على النهوض مجدداً ، أكّد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الإدارة المالية في ’’هيدرو كيبيك‘‘.

(راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)