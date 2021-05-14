اللقاح المضادّ لِكوفيد-19 يثير القلق لدى بعض العائلات في ألبرتا

وتوفّر العيادة جلسات توعية على اللقاح في وقت تتواصل حملة التطعيم ضدّ الفيروس في ألبرتا، بعد أن فتحت المقاطعة باب التطعيم أمام الفئة في الثانية عشرة من العمر.

وبإمكان الأهالي التحدّث عن الهواجس التي تراودهم وطرح الأسئلة على الأطبّاء بشأن كلّ ما يتعلّق بالتطعيم.

يطرح الأهالي الكثير من الأسئلة حول اللقاحات ومدى الثقة بها، والمسائل المرتبطة بالسلامة والآثار الجانبيّة على المدى البعيد قالت د. كورا كوستانتينيسكو، طبيبة الأطفال واخصائيّة الأمراض المعدية في مستشفى ألبرتا للأطفال.

وطرح الكثيرون السؤال حول الجدوى من تطعيم أطفال (نافذة جديدة) في سنّ الثانية عشرة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، نظرا لكون الإصابات لدى هذه الفئة العمريّة أقلّ ممّا هي عليه لدى البالغين.

وتعطي العيادة الافتراضيّة Virtual Kids للأهالي أجوبة على تساؤلاتهم من خلال ورشات افتراضيّة تجري عبر شبكة الإنترنت كما قالت د. كوستانتينيسكو.

ويُلقي الأطبّاء المشاركون المزيد من الأضواء حول الجوانب الغامضة التي تركتها اللقاءات الحضوريّة.

اللقاءات التي تجريها العيادة الافتراضيّة موجّهة للأهالي الذين قاموا بزيارة طبيب الأطفال أو طبيب العائلة، الذين يحتاجون للحصول على معلومات إضافيّة دقيقة كما أوضحت طبيبة الأطفال وأخصائيّة الأمراض المعدية في مستشفى ألبرتا للأطفال د. كورا كوستانتينيسكو.

تلقي العيادة الافتراضيّة في كالغاري الضوء على العديد من الجوانب المتعلّقة باللقاح المضادّ لِكورونا الصورة: Radio-Canada / Capture d'écran / Twitter

ويؤكّد د. إدوارد لِيس صاحب مبادرة العيادة الافتراضيّة، على أهميّة توفير مساحة يمكن عبرها للأهالي الإفصاح عن قلقهم، والحصول على المعلومات التي يريدون من مصادر موثوقة.

ويشير إلى التضليل الإعلامي وعدم وضوح الرؤية أحيانا عندما يتعلّق الأمر باللقاحات، والمسؤوليّة التي تقع على عاتق الأطبّاء في توضيح الصورة و إزالة الغموض بشأن كلّ ما يتعلّق بها.

ويُعرب عن أمله في أن تساهم العيادة الافتراضيّة في توضيح الصورة و أن تجيب على التساؤلات التي تُطرح باستمرار وبصورة متكرّرة.

ويرى أن تزويد الأهالي بالمعلومات الصحيحة ينير دربهم ويساعدهم في اتّخاذ قرار مستنير بمساعدة العيادة الافتراضيّة.

وتؤكّد د. كونستانتينيسكو من جهتها على ضرورة إعطاء معلومات تتعلّق بكلّ واحدة من العائلات بصورة خاصّة.

وتؤكّد أنّ العائلات التي تلجأ إلى العيادة الافتراضيّة ليست ناشطة في معارضة للقاح، ولكنّها ترغب في اتّخاذ قرارها عن وعي كامل بكلّ ما يتعلّق به.

(راديو كندا- مع معلومات ستيفاني دوبوا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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