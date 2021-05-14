السيجارة الإلكترونيّة مدخل إلى التدخين حسب استطلاع للرأي

وشمل الاستطلاع الذي أجرته جمعيّة الرئة في مقاطعتَي جزيرة برنس إدوارد و نوفا سكوشا، و موّلته مؤسّسة أمراض القلب والسكتة الدماغيّة، 273 شابا من مستخدمي السيجارة الإلكترونيّة، تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما.

ونشرت جمعيّة الرئة في نوفا سكوشا إعلانا عبر موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، تدعو فيه إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة.

وقال 24،2 بالمئة من المستطلعين إنّهم بدأوا بالتدخين بعد استخدام العديد من مواد التدخين الإلكتروني (نافذة جديدة).

وترأس الدراسة د. محمّد الحمداني مدير مبادرات الصحّة في جمعيّة الرئة في نوفا سكوشا، وعزا النتيجة إلى طبيعة مواد التدخين الإلكترونيّة التي تسبّب الإدمان.

ويستخدم 75 بالمئة من مدخّني السيجارة الإلكترونيّة مواد تحوي أعلى نسبة من النيكوتين ، تتراوح من 50 إلى 60 ملغ/ مللتر كما قال د. الحمداني.

ويستخدم 90 بالمئة من مدخّني السيجارة الإلكترونيّة منتجات منكّهة حسب الدراسة.

رفعت حكومة جزيرة برنس إدوارد سنّ شراء منتجات التدخين الإلكتروني من 19 إلى 21 عاما الصورة: Reuters / Ronen Zvulun

وقد منعت حكومة جزيرة برنس إدوارد استخدامها منذ آذار مارس الفائت، وسمحت باستخدام نكهة التبغ دون سواها، ورفعت سنّ شراء منتجات التدخين الإلكتروني من 19 إلى 21 عاما.

وأظهرت الدراسة أنّ العديد من مدخّني السيجارة الإلكترونيّة تقاسموا السجائر في ما بينهم، ما يشكّل خطرا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجدّ في حال كان أحدهم مصابا بمرض كوفيد-19.

"التدخين الإلكتروني حصان طروادة، وقد يؤدّي بالعديد من الشبان إلى الإدمان على النيكوتين (نافذة جديدة)" قال كيفن بيلودو مدير العلاقات بين الحكومات في مؤسّسة أمراض القلب والسكتة الدماغيّة.

وتُعتبر الأسعار المقبولة لِمنتجات التدخين الإلكتروني من بين العوامل التي تستهوي الشباب وتفسّر الإقبال عليها كما قال كيفن بيلودو، ودعا الحكومات إلى زيادة الرسوم المفروضة عليها.

كما دعا إلى الحدّ من عدد أماكن بيع هذه المنتجات وفرض رقابة على الإعلانات التي تروّج لها، ولا سيّما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى بيار كوتيه أستاذ علم النفس في جامعة مونكتون في نيو برنزويك أنّ الفضول يدفع نحو هذه المنتجات التي يجهل الكثيرون خطورتها.

ويدعو الحكومات إلى توفير العلاج من خلال مواد بديلة، وتقديم الدعم النفسي للمدمنين على التدخين الإلكتروني.

ويعرب عن قلقه حيال ارتفاع عدد الشباب الذين يستخدمون السيجارة الإلكترونيّة، مشيرا إلى أنّ الحكومات والعديد من منظّمات الصحّة تسعى للتصدّي لهذا الواقع المقلق.

وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت بين نيسان أبريل من العام الماضي و كانون الثاني يناير من العام 2021، و لا يمكن تحديد هامش الخطأ فيه لأنّ العيّنة المختارة ليست عشوائيّة.

(سي بي سي/ راديو كندا- غبريال دومون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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