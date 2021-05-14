كندا تعتزم تسريع معالجة ملفات العمّال المهرة الأجانب في كيبيك

وينتظر أكثر من 50 ألف من طالبي الهجرة في كيبيك الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي تمنحها الحكومة الكنديّة.

ويعتزم رئيس الحكومة جوستان ترودو، حسب معلومات حصل عليها راديو كندا، الموافقة على طلب حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو، والعديد من المنظّمات الكيبيكيّة، تسوية أوضاع آلاف العمّال المهرة الذين ينتظرون منذ نحو ثلاث سنوات معالجة طلباتهم.

"يسعدنا أن توافق كيبيك على المشاركة في برنامج رخصة العمل المفتوحة والانتقاليّة للمهاجرين الاقتصاديّين (نافذة جديدة)، وهو برنامج موجود في باقي المقاطعات" قال أليكس كوهين المتحدّث باسم وزير الهجرة الكندي ماركو منديتشينو.

وتمّ تحقيق تقدّم على صعيد المفاوضات التي تجريها أوتاوا مع حكومة كيبيك كما قال كوهين، وأضاف أنّ العمل جار على بلورة بعض التفاصيل مع وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو.

نادين جيرو وزيرة الهجرة في حكومة كيبيك دعت الحكومة الكنديّة إلى احترام خطّة الهجرة الكيبيكيّة الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وحصل نحو من 51 ألفا من العمّال المهرة على شهادة الاختيار الكيبيكيّة CSQ، التي تضمن لهم الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي تمنحها الحكومة الفدراليّة.

ويعاني العديد من طالبي الهجرة نتيجة تأخير البتّ في طلباتهم، وانتهاء صلاحيّة رخصة العمل المغلقة التي حصلوا عليها.

و تفتقر رخصة العمل المغلقة إلى السلاسة والمرونة المتوفّرة في رخصة العمل المفتوحة، كما قال تيبو كامارا مؤسّس حركة كيبيك هي نحن أيضا التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين وظروف عيشهم في مقاطعة كيبيك.

المفاوضات الصعبة بشأن الراتب، عدم الحصول على ترقية في العمل، الاستغلال في جدول العمل الزمني، الأمثلة عديدة قال تيبو كامارا، مشيرا إلى الصعوبات المرتبطة بتأشيرة العمل المغلقة.

وتجري المفاوضات منذ عدّة أسابيع بين أوتاوا و كيبيك، بعد أن قدّم نائب وزيرة الهجرة الكيبيكي بونوا داجنِيه طلبا بهذا الشأن إلىوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكنديّة (نافذة جديدة).

وأعربت الجمعيّة الكيبيكيّة لِمحامي الهجرة AQAADI عن ارتياحها لهذه التطوّرات، ودعت إلى إيجاد حلول سريعة لِتقصير مهلة حصول طالبي الهجرة على تأشيرة الإقامة الدائمة.

وتقدّر الحكومة الكنديّة مهلة الانتظار بـ27 شهرا قبل أن يحصل العمّال المهرة الذين منحتهم كيبيك شهادة الاختيار على تأشيرة الإقامة الدائمة ، في حين لا تتجاوز المهلة 6 أشهر بالنسبة لِباقي المقاطعات الكنديّة.

يجب تسريع معالجة طلبات الأشخاص المقيمين هنا قالت وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو، ودعت الحكومة الكنديّة إلى احترام خطّة الهجرة الكيبيكيّة .

وأكّد مكتب وزارة الهجرة واللجوء والمواطنة الكنديّة أنّ الجهود سوف تتركّزعلى معالجة طلبات التأشيرة الدائمة للعمّال المتواجدين خطة فدرالية لتسوية أوضاع طالبي اللجوء الذين عملوا في قطاع الصحة خلال الجائحةهنا.

لن نكتفي بتحقيق الأهداف التي حدّدتها كيبيك هذه السنة، بل سنقوم بمعالجة الطلبات المتراكمة التي تأخّر البتّ بها بسبب الجائحة كما أفاد مكتب وزيرة الهجرة الكندي ماركو منديتشينو.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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