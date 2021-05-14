نجدة حوت أسود قرب جزيرة ميسكو في شرق كندا

تمّ رصد الحوت في 10 أيار (مايو) الجاري على مسافة 65 كيلومتراً شرق شيباغان في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك).

وكان الحوت يسبح ساحباً حبلاً معلقاً بفمه، حسب وزارة الصيد البحري والمحيطات الفدرالية.

وقالت الوزارة إنّ عملية الإنقاذ تمّت في اليوم التالي على مسافة 45 كيلومتراً، بالقرب من جزيرة ميسكو التابعة للمقاطعة الأطلسية المذكورة.

ونجح عمّال الإنقاذ من ’’فريق كامبوبيلو لإنقاذ الحيتان‘‘، مدعومين بفريق من الوزارة، بإزالة جزء من الحبل العالق بالحوت بعد جهود استمرت عدة ساعات.

وتقول الوزارة استناداً إلى تقييم أجراه فريق ’’كامبوبيلو‘‘ إنّ الحوت يبدو في حالة جيدة.

وتشير الوزارة إلى أنّ التشابك المذكور لم يكن جديداً. فالحوت شوهد في هذا المأزق في آذار (مارس) الفائت بالقرب من كيب كود، وهو رأس جغرافي في ولاية ماساتشوستس الأميركية.

ونجح فريق أميركي في تحرير الحوت جزئياً خلال عملية إنقاذ جرت يومي 10 و 12 آذار (مارس) الفائت، لكن ظلّ جزء من حبل الصيد معلقاً به.

وحدّد حوض أسماك نيو إنغلاند (New England Aquarium) في الولايات المتحدة الحوتَ على أنه ’’سنو كون‘‘ (Snow Cone)، وهي أنثى عمرها 15 سنة.

وتقول وزارة الصيد البحري الكندية إنها استعادت حبل الصيد المعني الذي يبدو أنه هو نفسه الذي تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة في آذار (مارس). ولم يتمّ تحديد مصدر الحبل بعد.

وتنوي الوزارة مواصلة تتبع الحوت، وتضيف أنّ محاولة جديدة لتحريره من الحبل قد تحصل في الأسابيع المقبل إذا كانت الظروف الجوية ملائمة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)