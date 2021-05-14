’’غرايهاوند‘‘ تنهي كافة الرحلات الداخلية في كندا

ويأتي صدور هذا القرار اليوم بعد سنة على تعليق الشركة خدماتها بسبب تراجع عدد الركاب خلال الموجة الأولى من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘، ويدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

وتوقفت الشركة عن تسيير رحلات في مقاطعتيْ أونتاريو وكيبيك بعد أن كانت توقفت عن تسيير رحلات في مقاطعات الغرب في خريف 2018.

والرحلات التي أعلنت الشركة اليوم عن إلغائها هي التالية:

تورونتو - أوتاوا - مونتريال

تورونتو - لندن - ويندزور

سادبوري - أوتاوا / تورونتو

تورونتو - كيتشنر / غويلف / كامبريدج

تورونتو - نياغارا فولز

أوتاوا - كينغستون

عام كامل بدون إيرادات جعل، للأسف، من المستحيل مواصلة أنشطتنا ، قال ستيوارت كندريك، النائب الأول للرئيس لدى الفرع الكندي من ’’غرايهاوند‘‘.

وشكر ستيوارت في بيان صحفي عملاء ’’غرايهاوند‘‘ وأكّد أنّ الشركة تعتزم احترام عقود العمل الجماعية والوفاء بالتزاماتها المالية المتصلة بنظام تقاعد الموظَّفين.

وباستطاعة العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات كان موعدها مقرراً بعد 13 أيار (مايو) ولأولئك الذين لديهم قسائم سفر استردادُ أموالهم لغاية 30 حزيران (يونيو). وعليهم لهذه الغاية الاتصال على الرقم التالي: 1.800.661.8747

أمّا الرحلات بين كلٍّ من تورونتو ومونتريال وفانكوفر ومدنٍ في الولايات المتحدة فتُستأنَف عند إعادة فتح الحدود الكندية الأميركية.

وهذه الرحلات هي:

مونتريال - نيويورك

مونتريال - بوسطن

تورونتو - نيويورك

تورونتو - بوفالو

فانكوفر - سياتل

وزير النقل الفدرالي عمر الغبرا الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وفي ردود الفعل قال وزير النقل الفدرالي عمر الغبرا إنه يشعر بخيبة أمل من قرار ’’غرايهاوند‘‘.

نعلم أنّ العديد من الكنديين يعتمدون على هذه الخدمة ، أضاف وزير النقل في حكومة جوستان ترودو الليبرالية في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل.

وأضاف الغبرا أنّ حكومته ستعمل مع شركائها في المقاطعات لإيجاد خيارات لسدّ هذه الفجوة .

ومن جهتها أعربت نقابة ’’أمالغاميتد ترانزيت يونيون‘‘ (ATU) التي تمثّل عمّال النقل المشترك عن أسفها لفقدان نحو 400 وظيفة بسبب قرار ’’غرايهاوند‘‘.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

الخطوط الجوية الكندية تعيد ثمن البطاقات الملغاة منذ فبراير 2020 بسبب الجائحة (نافذة جديدة)

كندا: معظم مستخدمي النقل العام ما قبل الجائحة يشعرون بالقلق من العودة إليه (نافذة جديدة)