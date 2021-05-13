التخلّف عن دفع غرامات كورونا وعواقبه في بريتيش كولومبيا

ولن يكون بإمكان المخالفين تجديد رخصة السوق، في خطوة تهدف من خلالها حكومة المقاطعة إلى حملهم على دفع الغرامات التي تكبّدوها بسبب عدم التزامهم بإرشادات الوقاية التي فرضتها السلطات الصحيّة في هذه المقاطعة الواقعة في أقصى الغرب الكندي.

وأكّد مايك فارنوُرث وزير السلامة العامّة المحلّي على ضرورة محاسبة قلّة قليلة من السكّان الذين تكبّدوا غرامات ماليّة بسبب انتهاك هذه الإرشادات الهادفة للحدّ من انتشار عدوى فيروس كوف سارس-2 الذي يتسبّب بمرض كوفيد-19.

وصلنا إلى الموعد النهائي الذي حدّدناه من أجل دفع غرامات كورونا المستحقّة قال الوزير فانوّرث، وأضاف أنّ السائقين المخالفين لن يتمكّنوا من الآن فصاعدا من تجديد رخصة قيادة آليّاتهم وسيّارتهم (نافذة جديدة) قبل أن يأخذوا المسألة على محمل الجدّ ويسدّدوا الغرامات المستحقّة عليهم.

ويؤدّي مشروع القانون، في حال أقرّته الجمعيّة التشريعيّة في بريتيش كولومبيا، إلى إطلاق قيود قرار رفض الإصدار Refuse to issue، بحقّ المخالفين الذين لم يدفعوا الغرامات التي فرضتها الحكومة بموجب قانون برنامج الطوارئ و قانون الإجراءات المرتبطة بِكوفيد في المقاطعة.

فرضت حكومة جون هورغان في بريتيش كولومبيا غرامات على كلّ من يخالف إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجدّ الصورة: Radio-Canada / Ben Nelms

ويتمّ تطبيق قرار رفض الإصدار على الغرامات الماليّة المستحقّة، ويوجّه مكتب التأمين في بريتيش كولومبيا، ICBC، إشعارا إلى الأشخاص المعنيّين، مع اقتراب موعد انتهاء صلاحيّة رخصة القيادة أو موعد تجديدها.

وضاعفت المقاطعة في آذار مارس الماضي، قيمة الغرامات الماليّة المفروضة على مخالفي إرشادات الوقاية من الفيروس وزادتها من 230 دولارا إلى 575 دولارا.

وفرضت غرامة قدرها 2300 دولار على كلّ من ينظّم حدثا ممنوعا في ظلّ الجائحة.

وينطبق الإجراء أيضا على المخالفات المتعلّقة بالحجر الصحّي الإلزامي المفروض على المسافرين الواصلين إلى كندا.

وتمّ حتى الآن تسديد 14 بالمئة فقط من مجموع مخالفات كورونا التي بلغ عددها في المقاطعة حتّى الثامن من الشهر الجاري 1974 مخالفة حسب قول وزير السلامة العامّة مايك فارنوُرث.

وفرضت العديد من المقاطعات غرامات ماليّة على الأشخاص الذين يخالفون إرشادات الوقاية في إطار جهود التصدّي للوباء.

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