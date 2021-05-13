أونتاريو: لا مراقبة صارمة ودائمة للمبادرات المتصلة بالجائحة

ويتناول التقرير الذي صدر يوم أمس إدارة النفقات الصحية المتصلة بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

وتشير المراقبة العامة في تقريرها إلى أنّ تمويل المبادرات المتعلقة بالجائحة في أونتاريو تأخر في الوصول إلى الأفراد والمؤسسات المتضررة عدة مرات.

وعلى سبيل المثال تلاحظ ليسيك أنّ العديد من العمّال الأساسيين، مثل العاملين في دور الرعاية طويلة الأمد ودور التقاعد، لم يتلقوا مكافأة الراتب المتعلقة بالجائحة إلّا بعد شهريْن أو أكثر من الإعلان عن هذا البرنامج في نيسان (أبريل) 2020.

وتضيف ليسيك أنّ الوزارات في حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة دوغ فورد لم تجرِ متابعة مع أرباب العمل للتحقق من وصول المبالغ المالية للعمال المؤهلين ومن تاريخ الدفع.

وقام مكتب المراقِبة العامة بتحليلٍ لإدارة 26 مبادرة صحية في مجال مكافحة الجائحة، فوجد أنّه لغاية 30 حزيران (يونيو) 2020 كان مبلغ 1,3 مليار دولار قد أُنفق من أصل مبلغ 4,4 مليارات دولار المسموح به لهذه المبادرات بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو)، أي ما نسبته نحو 30% من المبلغ الإجمالي.

وبتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020 كان مبلغ 4,4 مليارات دولار تقريباً قد أنفق في إطار هذه المبادرات الـ26 من أصل 6,8 مليارات دولار سُمح بها، أي ما نسبته نحو 64%.

وتقرّ المراقِبة العامة بأنّ معظم النفقات الصحية لمكافحة الجائحة تمّت الموافقة عليها وفق الأصول من قبل مجلس الخزانة.

لكن لا وزارة الصحة ولا وزارة الرعاية طويلة الأمد قامتا بإبلاغ مجلس الخزانة بشكل منهجي عن إنفاقهما الفعلي، كما هو مطلوب ، كتبت ليسيك.

ومن بين المبادرات الـ26 التي تمّ تقييمها هناك 17 مبادرة لم تكن مرفقة بمسار صارم لضمان الاستخدام الملائم للأموال وتوثيقه، و/أو توزيع الأموال في الوقت المناسب ، كتبت المراقبة العامة.

رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد. الصورة: Radio-Canada

ويتكوّن التقرير الصادر أمس من نحو 120 صفحة ويشكل الفصل الرابع من التقرير الخاص للمراقِبة العامة حول الاستعدادات والإدارة فيما يتعلق بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘ والذي نُشرت الفصول الثلاثة الأولى منه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وأكّدت آنذاك المراقِبة العامة أنّ حكومة دوغ فورد أدارت الجائحة بشكلٍ غير منظَّم وأنها لم تتعلّم من أزمة المتلازمة الحادة التنافسية الوخيمة (SARS - SRAS).

أمّا الفصل الخامس الذي نُشر الشهر الفائت فيتمحور بشكل خاص حول دور الرعاية الطويلة الأمد، وهو لاذعٌ بحقّ حكومة فورد، إذ تقول فيه المراقِبة العامة إنّ تلك الدور ووزارة الرعاية طويلة الأمد لم تكونا مستعدّتيْن ولا مجهّزتيْن لمواجهة الجائحة.

وتندّد فيه ليسيك بالمشاكل المنهجية التي لم يتم حلها، مثل اكتظاظ دور الرعاية والنقص في عدد موظفيها وفي التدريب المهني الموفَّر لهم، وقلّة عمليات التفتيش والمراقبة في تلك الدور.

كما ينوي مكتب المراقِبة العامة في أونتاريو إصدار تقرير حول معدات الوقاية الشخصية في وقت لاحق من السنة الحالية.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)