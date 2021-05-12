شعبيّة السيّارات الكهربائيّة تتنامي في مقاطعة ألبرتا النفطيّة

والأمر مختلف بعض الشيء في مقاطعة ألبرتاالغنيّة بثروتها من الرمال النفطيّة.

و ما زال استخدام السيّارة الكهربائيّة محدودا في هذه المقاطعة الواقعة في الغرب الكندي، وهناك 8 سيارات كهربائيّة مقابل 10000 سيارة تعمل على الوقود.

وقدّمت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو العام الماضي حَسما ماليا تراوَحت قيمته من 5000 دولار لِشراء سيارة كهربائيّة إلى 2500 دولار لِشراء سيّارة هجينة.

ووفّرت العديد من المقاطعات نقاط شحن سريع لبطاريّات السيارات الهجينة، في إطار جهود التشجيع على اقتنائها.

وخلافا للحكومة الفدراليّة وحكومات أونتاريو وكيبيك و بريتيش كولومبيا، فإنّ حكومة ألبرتا لا تقدّم حوافز ولا مساعدات لِمن يريد شراء سيّارة كهربائيّة (نافذة جديدة).

غير أنّ عددا من أصحاب هذه السيارات الذين تحدّثوا إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة، أعربوا عن ارتياحهم لامتلاكها.

عدد نقاط شحن بطاريات السيارات الكهربائيّة ما زال قليلا في مقاطعة ألبرتا الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

ويقول برانغوين جونز إنّه لن يستبدل بأيّ ثمن سيّارته الكهربائيّة بأخرى، ويضيف أنّها قادرة على مواجهة فصل الشتاء.

و استبدل جونز سيّارته من طراز فولكسفاغن العام الماضي بأخرى كهربائيّة من طراز تيسلا ، ولديه نموذج صغير منها على شكل لُعبة لطفلته ابنة الأربعة أعوام.

و مقاعد السيارة مريحة حسب قول جونز، ومحرّكها لا يُصدر ضجيجا وهيكلها يضفي شعورا بالأمان، ولم يُثنه ثمنها الذي يترواح من 50 ألف إلى 70 ألف دولار عن شرائها.

ويلتقي جونز سائقين من أصحاب السيارات الكهربائيّة على إحدى نقاط شحن البطاريّات في مدينة كالغاري، حيث توجد 60 نقطة شحن.

ويقول لويس تشان إنّ السيّارة الكهربائيّة هي سيّارة المستقبل، و يساهم شخصيّا في حماية البيئة و كوكب الأرض من خلال استخدامها.

وساهم البعد البيئي في ارتفاع عدد السيارات الكهربائيّة في ألبرتا بنسبة ألف بالمئة منذ أربع سنوات، في حين بلغت نسبة ارتفاع السيّارات المسيّرة بالوقود فحسب 1 بالمئة.

ويشعر سائقو السيارات الكهربائيّة أنّهم مهمّشون في ألبرتا، المقاطعة النفطيّة الواقعة في الغرب الكندي.

ويرى برانغوين جونز أحيانا كثيرة الدخان الأسود يتصاعد من عوادم الشاحنات عندما يتجاوز سائقوها السيارات الكهربائيّة، ويتوقّفون أمام نقاط شحن البطاريّات لِمنع استخدامها.

وطالما رأى سائقي شاحنات يقومون بذلك كما قال، وأضاف أنّ العدد تراجع منذ فترة.

وفي السياق نفسه، يقول داريل كوليفسكي إنّه يملك سيّارة كهربائيّة من طراز تسلا، ويستخدمها في شركة النقل التي يمتلكها في بريتيش كولومبيا.

وكان شاهدا هو الآخر على سلوك حاقد من قبل بعض سائقي الشاحنات الذي ينفثون دخان شاحناتهم الأسود أمام السيّارات الكهربائيّة بهدف إزعاج سائقيها.

لكنّ آنجي دين، وهي واحدة من بين عدد قليل من النساء اللواتي يملكن سيّارة كهربائيّة، تتحدّث عن تغيّر نحو الأفضل طرأ على العقليّات في ألبرتا.

وكان بعض سائقي الشاحنات يعترضون سيّارتها ظنّا منهم أنّها من مناوئي صناعة النفط، لكنّ الأمر أصبح مختلفا اليوم، وهؤلاء أنفسهم أصبحوا يطرحون عليها الأسئلة حول سيّارتها الكهربائيّة.

ويطرح العدد القليل من نقاط شحن بطاريّات السيارة الكهربائيّة تحدّيا أمام أصحاب السيارات في ألبرتا، خصوصا بالنسبة للسائقين الذين يقطعون مسافات طويلة، ويأملون في أن يرتفع العدد قريبا.

وتضمّ ألبرتا 4 بالمئة فقط من أصل 6 آلاف نقطة شحن عبر أنحاء كندا.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)