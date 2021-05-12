جهاز شرطة مونتريال يسعى لاجتذاب الأقليّات الثقافيّة إلى صفوفه

وارتفعت نسبة أبناء الأقليّات الإثنيّة والثقافيّة والسكّان الأصليّين، العاملين في جهاز شرطة مونتريال (نافذة جديدة) من 11 بالمئة عام 2015 إلى 13 بالمئة حاليّا، ولكنّها تبلغ 8 بالمئة فقط بين عناصر الدوريّات.

وتعمل الشرطة منذ سنتين بالتعاون مع قسم الموارد البشريّة في بلديّة مونتريال، على تطوير خطّة توظيف تساعد على زيادة التعدديّة في قوتّها العاملة.

و درج جهاز شرطة مونتريال منذ سنوات حسب المفتّش ميغيل ألستون، على القول إنّ عددا قليلا من أبناء الجاليات الثقافيّة يقدّمون طلبا للانخراط في صفوف الشرطة، لكنّ الأمور تغيّرت اليوم.

توقّفنا اليوم عن قول ذلك، وبدأنا نعمل على تشجيع انخراط أبناء الأقليّات في صفوفنا، و نريد استباق الأمور والتوجّه إليهم قال المفتّس في جهاز شرطة مونتريال ميغيل ألستون.

وينتهز جهاز شرطة مونتريال أسبوع الشرطة الوطنيّة لتوعية طلّاب الصفوف الثانويّة المنحدرين من أصول ثقافيّة، على التوجّه نحو دراسة تقنيّات الشرطة.

وباشرت وزارة السلامة العامّة في حكومة كيبيك إحياء أسبوع الشرطة (نافذة جديدة) في العام 1971، بالتعاون مع اتّحاد قادة شرطة كيبيك، وأحيت هذه السنة ذكرى مرور 50 عاما على تأسيسه.

ما زالت نسبة تمثيل الجاليات الثقافيّة متدنّية في جهاز شرطة مونتريال الصورة: Radio-Canada

ولعبت الوزارة دورا أكبر مع الوقت، وأصبحت تنظّم أسبوع الشرطة في المقاطعة، الذي تهدف من خلاله للتواصل مع السكّان وجسّ نبضهم حول الخدمات التي تقدّمها لهم أجهزة الشرطة.

وتراهن شرطة مونتريال على تلاميذ الصفوف الثانويّة وعلى الأنشطة المجتمعيّة ولقاء الأهالي كما أوضح المفتّش ميغيل ألستون.

ويعتزم جهاز شرطة مونتريال التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة أكبر لإيصال رسالته إلى الشباب.

وتؤكّد ماري كلود فروديت مديرة قسم الموارد البشريّة في بلديّة مونتريال على أهميّة توظيف عناصر من أبناء الأقليّات في شرطة مونتريال.

ولكنّه من الضروري فضلا عن ذلك كما قالت، توفير بيئة اشتماليّة تساعد الموظّفين من أبناء هذه الأقليّات على تحقيق التقدّم والاستمرار في العمل في صفوف جهاز الشرطة.

وانضمّت العديد من النساء منذ العقود الأربعة الأخيرة إلى جهاز شرطة مونتريال، ويمثّلن حاليّا 34 بالمئة من قوّة العمل لديه.

ونظّمت شرطة مونتريال العام الماضي لقاء في إطار الأيّام المفتوحة، في حيّ سان ميشال في شمال مونتريال، في إطار شهر تاريخ السود الذي تحييه كندا منذ 25 عاما في شباط فبراير .

وأكّدت عزمها على زيادة تمثيل الأقليّات، بما في ذلك أبناء الجاليات السوداء، وتشجيعهم على الانخراط في صفوفها.

وقال المفتّش ميغيل ألستون إنّ أبناء الجاليات المهاجرة يمثّلون 34 بالمئة من سكّان مونتريال، في حين لا يتعدّى تمثيلهم في صفوف شرطة المدينة 13 بالمئة من قوّتها العاملة.

(راديو كندا/ وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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