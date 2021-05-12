كوفيد-19: إجازة مرضيّة مدفوعة الأجر لِلعمّال في بريتيش كولومبيا

وأعلنت حكومة جون هورغان في بيان، أنّ وكالة السلامة في العمل WorkSafeBC تتولّى إدارة برنامج الإجازة المرضيّة المدفوعة الأجر في حالات المرض المرتبطة بكورونا.

ويتعيّن على أصحاب العمل، بموجب البرنامج، دفع الأجور كاملة للعمّال الذين يتمّ تشخيص مرض كوفيد-19 لديهم، والمضطرّين لحجر أنفسهم ، ولأولئك الذين ينتظرون صدور نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس.

وتعهّدت الحكومة بدفع 200 دولار عن كلّ يوم غياب عن العمل (نافذة جديدة)، للعمّال الذين لا يستفيدون من برنامج إجازة مرضيّة في نطاق عملهم.

لن يفقد العامل أجره في حال شعر بالتوعّك، وسوف تحصل الشركات المتضرّرة على المساعدة التي تحتاجها، وسنتمكّن معا من وقف انتشار الفيروس. هاري بينز وزير العمل في بريتيش كولومبيا

ويبدأ العمل ببرنامج إجازات كورونا المرضيّة المدفوعة عندما تقرّ الجمعيّة التشريعيّة التشريع، ويستمرّ العمل به حتّى 31 كانون الأوّل المقبل، وتكون الجائحة في حينه قد أصبحت وراءنا كما قال وزير العمل هاري بينز.

هاري بينز وزير العمل في حكومة بريتيش كولومبيا الصورة: The Canadian Press / CHAD HIPOLITO

ومطلع العام الجديد، تبدأ المقاطعة بتطبيق برنامج جديد ودائم للإجازات المرضيّة المدفوعة الأجر، يستفيد منه العمّال الذين يتغيّبون عن عملهم بسبب إصابات أو أمراض مرتبطة بالعمل.

وتجري الحكومة مشاورات خلال الأشهر الستّة المقبلة من أجل تحديد مدّة الإفادة من هذه الإجازة المرضيّة المدفوعة.

قال جون هورغان رئيس حكومة بريتيش كولومبيا، إنّ حكومته تعكف منذ العام الماضي،على سنّ قانون يتعلّق بالإجازات المرضيّة المدفوعة، لسدّ الفجوة في برنامج الإعانة المرضيّة للنهوض الاقتصادي الذي تقدّمه الحكومة الكنديّة منذ بداية الجائحة.

ويشمل برنامج الإجازة المرضيّة نحوا من مليون عامل في بريتيش كولومبيا.

ويقول رئيس الحكومة جون هورغان إنّ البرنامج يساعد الشركات والأعمال على تغطية التكلفة، ليتمكّن الجميع من تخطّي الجائحة والسير نحو النهوض الاقتصاديّ.

ورفض هورغان المقارنة بين برنامج حكومته، وبرنامج الإجازة المرضيّة المدفوعة الأجر الذي وضعته حكومة مقاطعة أونتاريو.

وأوضح أنّ حكومته تقدّم 100 دولار أكثر كتعويض إجمالي عن التغيّب عن العمل، ويتستمرّ برنامج الإجازة المرضيّة ثلاثة أشهر أكثر من برنامج حكومة أونتاريو.

ورأت كيم نوفاك رئيسة الفرع المحلّي لِنقابة عمّال الأغذية والتجارة المتّحدين، UFCW، أنّ برنامج الإجازة المرضيّة خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنّها غير كافية وليست سوى حلّ مؤقّت حسب رأيها.

وأعرب رئيس الحكومة جون هورغان عن استعداده للبحث في اقتراح قدّمته النقابة لِزيادة عدد أيام الإجازة المرضيّة المدفوعة الأجر من 3 إلى 10 أيّام.

ومن الممكن أن يُطلب إغلاق مكان العمل في بريتيش كولومبيا، في حال أظهرت اختبارات الكشف عن الفيروس نتائج إيجابيّة لدى ثلاثة عمّال أو أكثر لديه.

وتمّ إغلاق 39 عملا على مدى أسبوعين أوائل نيسان أبريل الفائت في المقاطعة، من بينها مطاعم ومجمّعات رياضيّة ومصانع ومحلّات تجزئة.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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