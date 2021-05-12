العلاج بالفن للنساء ضحايا الاستغلال الجنسي

وتوفّر هذه المنظمة الخيرية خدمات علاجية وتوجيهية ودروساً في الفنّ للنساء اللواتي تستقبلهنّ في مقرّها في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا.

وتتراوح أعمار النساء المستفيدات من هذه البرامج بين 19 و60 عاماً، لكنّ معدّل أعمارهنّ يبلغ 24 عاماًَ.

وتقول منسقة البرامج في المنظمة، إيمّا غرانتون، إنّ كلّ مشارِكة تستفيد من برنامج مساعدةٍ مختلف ومعدّ خصيصاً ليتلاءم مع وضعها.

والعلاج بالفنّ هو من بين البرامج المتوفّرة. وتقول إحدى المشاركات إنّ الرسم أصبح وسيلة للتعبير عن مشاعرها وللتعامل مع هذه المشاعر.

وهذه المرأة الشابة، التي لن يُفصَح عن اسمها لأسباب تتعلق بالخصوصية، تستفيد من دار ’’الأمل المستعاد‘‘ لتضميد جراحها النفسية. أشعر أخيراً أنّي على الطريق الصحيح ، تقول بارتياح.

وتدعم المنظمة النساء أيضاً من خلال توفير مكان آمن لهنّ يلجأن إليه هرباً من الأوضاع الخطرة ليبدأن فيه حياةً مستقرة.

وسط ساسكاتون، كبرى مدن ساسكاتشيوان، الواقعة على ضفاف نهر ساسكاتشيوان الجنوبي الصورة: Radio-Canada / Trevor A Bothorel

وتقول مديرة ’’الأمل المستعاد‘‘، جولين ماغيل، إنّ المنظمة تخطط لاستقبال النساء وإيوائهنّ لمدة عام واحد، وإن كانت بعضهنّ يخترن مغادرة المكان في وقت أبكر من ذلك.

يمكن الخروج من ماضٍ مظلم والانتقال إلى النور، الأمر يتطلب فقط توفّر الدعم لذلك ، تقول ماغيل.

وتضيف ماغيل أنّ برامج ’’الأمل المستعاد‘‘ تستقبل بشكل رئيسي نساءً من السكان الأصليين، لكن نجد فيها أيضاً نساءً من كافة الشرائح الديمغرافية والاقتصادية.

وكلّ موقف فريد من نوعه، لكن كلّ النساء اللواتي يلجأن إلى المنظمة بحاجة للدعم، تؤكد ماغيل.

يستحقِقن ويُردن أن يكنّ محبوبات ومقبولات ومقدَّرات ، تقول ماغيل عن النساء اللواتي تستقبلهنّ دار ’’الأمل المستعاد‘‘.

وتضيف ماغيل أنّ منظمتها خيرية شعبية تعمل على التبرعات والمنح لكنها تسعى للحصول على تمويل ثابت.

(نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)