ترودو يأمل في أن تمضي كندا "صيفاً بجرعة واحدة" و"خريفاً بجرعتيْن"

وهذا يعني أنّ كندا تحلّ في المرتبة الثالثة بين أعضاء مجموعة الدول العشرين من حيث إعطاء العدد الأكبر من اللقاحات يومياً.

وذكّر ترودو اليوم في مؤتمره الصحفي الدوري بأنّ التلقيح يتيح للكنديين تمضية فصل صيف يمكننا فيه رؤية أقاربنا ودعوة أصدقائنا لتناول المشاوي .

وأعرب ترودو عن أمله في أن تمضي كندا صيفاً بجرعة واحدة و خريفاً بجرعتيْن ، في إشارة الجرعتيْن الضروريتيْن لاكتساب المناعة ضدّ وباء ’’كوفيد - 19‘‘.

واغتنم رئيس الحكومة الليبرالية الفرصة لتسليط الضوء على الأسبوع الوطني للتمريض وعلى الدور الرئيسي للممرضات في مكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وذكّر ترودو بأنّ هيئة الصحة العامة تعتقد بأنّه يجب تلقيح 75% من السكان قبل فكّ الحجر الصحي بشكل آمن.

وتتوقع كندا أن تتلقّى في كلّ أسبوع من أيار (مايو) الحالي 2,02 مليون جرعة من لقاح ’’فايزر - بيونتيك‘‘ و1,05 مليون جرعة من لقاح ’’موديرنا‘‘.

وأعطت المقاطعات العشر 265.509 جرعات لقاحية أمس ليبلغ إجمالي عدد الجرعات التي أعطتها حتى الآن 15,92 مليوناً.

طائرة تتزود بالوقود في قاعدة ترينتون الجوية العسكرية في أونتاريو. الصورة: Radio-Canada

وفي سياق متصل أرسلت كندا معدات طبية إلى الهند على متن طائرة أقلعت قبل ظهر اليوم من قاعدة ترينتون الجوية العسكرية في أونتاريو.

نواصل مساعدة دول أُخرى تضررت بشدة من هذه الأزمة ، قال ترودو في إشارة إلى جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ التي تضرب الهند بشدّة.

نحن نعلم أنه للتخلص من الجائحة بشكل نهائي يجب إيقافها في كلّ مكان في العالم ، قال رئيس الحكومة الليبرالية.

وتعهّدت كندا قبل أيام بتزويد النظام الصحي الهندي بحوالي 25.000 وحدة من دواء ’’ريمديسيفير‘‘ (Remdisivir) المضاد للفيروسات و350 جهاز تنفس.

كما أرسلت كندا 10 ملايين دولار للصليب الأحمر الهندي.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)