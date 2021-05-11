مؤشرات مشجعة لاقتصاد ساسكاتشيوان

فقد أظهرت بيانات العمل الصادرة يوم الجمعة الفائت عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ سوق العمل في ساسكاتشيوان أضافت 9.500 وظيفة الشهر الفائت وأنّ معدّل البطالة فيها بلغ 6,6%، الأدنى بين المقاطعات العشر، متراجعاً من 7,3% في آذار (مارس).

وعلى سبيل المقارنة ارتفع معدّل البطالة على صعيد كلّ كندا بقدر ما تراجع في ساسكاتشيوان، أي بـ0,7 نقطة مئوية، ليبلغ 8,1%.

وتؤكّد الرئيسة التنفيذية لجمعية بناة المساكن في ساسكاتون (SRHBA)، كريستيان غيريت، أنّ البناء السكني هو أحد القطاعات التي تعمل بشكل جيد في الوقت الحالي.

يتعلق الأمر حقاً بالشكل التي نتنافس فيه كمقاطعة وكمدينة وكمنطقة تقول غيريت التي ترى أنّ رياح التفاؤل تهبّ على اقتصاد ساسكاتشيوان.

إذا كان قطاعنا يعمل بشكل جيد فهذا يعني أنّ قطاعاتٍ أخرى تعمل بشكلٍ جيد أيضاً ، تشرح غيريت التي تأخذ على سبيل المثال مجال تجارة التجزئة، لا سيما الأثاث والديكور.

وتؤكد غيريت أن سوق البناء هو مؤشر جيد لمعرفة ما إذا كان اقتصاد مقاطعة يعمل بشكل جيد.

ومع مواصلة موسم البناء في ساسكاتشيوان تصاعده وإعلان سلطات ساسكاتشوان أنها ستزيل معظم الإجراءات الاحترازية التي فرضها جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بحلول منتصف تموز (يوليو)، ترى غيريت أنّ اقتصاد المقاطعة سيشهد انتعاشاً الشهر المقبل أيضاً.

وساسكاتشيوان هي صغرى مقاطعات البراري الثلاث من حيث عدد السكان، بعد ألبرتا ومانيتوبا على التوالي، يقطنها نحو 1,18 مليون نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2021.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)