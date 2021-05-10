أونتاريو بحاجة لأكثر من ثلاث سنوات للتعويض عن التأخير المتراكم في العمليات الجراحية

وبالتالي يتوقع المكتب أنّ مستشفيات أونتاريو ستمضي أكثر من ثلاث سنوات ونصف للتعويض عن هذا التأخير (نافذة جديدة).

ويقدّم المكتب تحليلات مستقلّة عن وضع المالية العامة في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

ويفيد التقرير الذي نشره المكتب اليوم الاثنين أنّ عدد المداخلات الجراحية على قائمة الانتظار يتزايد بمعدل 11.152 أسبوعياً.

ويشير التقرير إلى أنّ التأخيرات تتراكم أيضاً على صعيد الإجراءات التشخيصية غير العاجلة.

فهناك 51.990 إجراءً تتراكم أسبوعياً، ويتوقّع المكتب أن يبلغ إجمالي الإجراءات المتراكمة على قائمة الانتظار 2,5 مليون بحلول نهاية أيلول (سبتمبر).

ومن المتوقع أن يستغرق أيضاً هذا التراكم أكثر من ثلاث سنوات لامتصاصه.

وللوصول إلى هذه التقديرات افترض التقرير أنّ أداء المستشفيات سيرتفع بنسبة 11% عن مستويات ما قبل الجائحة لمجمل العمليات الجراحية وبنسبة 18% عن مستويات ما قبل الجائحة لإجراءات التشخيص.

وعلى أونتاريو أن تنفق 1,3 مليار دولار للتعويض عن تراكم العمليات الجراحية والإجراءات التشخيصية، حسب تقديرات مكتب المساءلة.

لكنّ المقاطعة لم تخصص سوى 610 ملايين دولار في ميزانيتها الأخيرة للتعويض عن التأخير المتراكم، أي أقلّ بنحو 700 مليون دولار من المبلغ اللازم.

مبنى الجمعية التشريعية لأونتاريو في كوينز بارك في تورونتو الصورة: CBC/Alan Habbick

وفي حديث مع الصحفيين في مبنى الجمعية التشريعية لأونتاريو في تورونتو أكّدت وزيرة الصحة في حكومة الحزب التقدمي المحافظ (Ontario PC) كريستين إليوت أنّ أيّ شخص حياته في خطر سيُمنح الأولوية في ما يتعلق بالإجراءات وسيخضع للعملية الجراحية التي يحتاج إليها.

وأشارت وزيرة الصحة في حكومة دوغ فورد إلى أنه بالرغم من الجائحة فإنّ غالبية مستشفيات أونتاريو حققت أهدافها الجراحية العام الفائت، إذ أنهت أكثر من 420.000 إجراء منذ أن تلقت المستشفيات، للمرة الأولى، أمراً بالتوقف عن إجراء العمليات غير الطارئة في ربيع 2020 في عزّ الموجة الأولى من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

من جهتها دعت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو (Ontario NDP) أندريا هورفاث حكومة فورد لتقديم خطة دينامية.

يخصّص دوغ فورد أقلّ من نصف التمويل اللازم لامتصاص الأعمال الجراحية المتراكمة تاركاً الآلاف والآلاف من الأشخاص يعانون أكثر ولفترة أطول. إنّ الألم والقلق الذي يشعر به هؤلاء لأمرٌ مروِّع ، قالت هورفاث التي يشكّل حزبها اليساري التوجه المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية الأونتارية.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)