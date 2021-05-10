موجة من الجفاف الشديد تضرب جنوب شرق مقاطعة سَسكتشوان

ونقل عن وزارة الزراعة أنّ وضعا خطيرا يسود منطقة حزام الحبوب في المقاطعة، وعزا أحد الأسباب إلى موسم تساقط الثلوج المبكّر هذه السنة.

فقد تساقطت الثلوج في تشرين الثاني نوفمبر الفائت في مقاطعات البراري الثلاث، مانيتوبا و سَسكتشوان و ألبرتا، وتبخّر قسم منها في الجوّ بسبب العواصف بدل أن يتسرّب ويذوب في جوف الأرض.

تعاني 93 بالمئة من المناطق الزراعيّة في مقاطعات البراري من موجة الجفاف في الوقت الراهن، والأزمة حادّة قال خبير اموارد المائيّة جون بومروي.

وأكّد على أهميّة إدارة الموارد المائيّة بكثير من العناية لأنّها محدودة، وأشار إلى أنّ المقاطعة أفضل استعدادا اليوم لِمواجهة الجفاف.

و لو ضربت موجة جفاف مماثلة البراري في الثلاثينات، كانت ستؤدّي إلى تداعيات كارثيّة كما حسب قوله.

وأعرب بومروي عن أمله في حماية المناطق الرطبة التي تغمرها المياه كليّا أو جزئيّا، والحفاظ على نسبة الرطوبة في الأرض.

وقال تود لويس رئيس اتّحاد المنتجين الزراعيّين في سَسكتشوان إنّه لم يشهد منذ ثمانينات القرن الماضي، جفافا مماثلا في مزرعته القريبة من العاصمة ريجاينا.

والفرق واضح رغم التغيّر الذي طرأ على التقنيّات الزراعيّة وتخزين المياه كما قال.

إدارتنا للمياه تحسّنت كثيرا، ولكنّنا ما زلنا غير قادرين على استبدال كلّ ذلك بمياه الأمطار قال تود لويس رئيس اتّحاد المنتجين الزراعيّين في سَسكتشوان.

وأشار إلى التداعيات التي يتسبّب بها الجفاف وتراجع منسوب المياه على مربّي المواشي.

أعمدة الدخان تتصاعد من حريق العشب اليابس في شمال مدينة سَسكتون الصورة: Ed Roy/Facebook

ويأمل مزارعو سَسكتشوان في أن يحمل شهر أيّار مايو الجاري وشهر حزيران يونيو المقبل الأمطار إلى مقاطعتهم.

وأعرب عدد من المزارعين الذين تحدّثوا إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، عن قلقهم حيال موجة الجفاف.

وقالت صاحبة المزرعة جاكلين باترون إنّها قلقة من اندلاع حرائق العشب اليابس بعد مرور القطار أو الجرّرات الزراعيّة على مقربة من مزرعتها.

وتحقّق إدارة الحرائق في سبب اندلاع حريق العشب اليابس، لِمعرفة ما إذا كان قد نجم عن مرور القطار أم لا.

وأيّا يكن السبب، تعرب جاكلين باترون عن أملها في أن يتمّ نقل أكوام العشب الطويل إلى المناطق الصناعيّة البعيدة، من أجل حماية منزلها والمَنازل الواقعة في الضواحي من الحرائق.

ويتوقّع مايك رالستون نائب رئيس جهاز الإطفاء أن يبدأ موسم حرائق الأعشاب في وقت قريب في مدينة سَسكتون.

وواجهت فرق الإطفاء كما قال، صعوبة في السيطرة على حريق اندلع قبل أيّام في ضاحية المدينة، وطلبت مساعدة فرق إطفاء من بلدة مجاورة.

والجفاف شديد لدرجة يصبح معها بإمكان شرارة من اللحام أن تتسبَب في اندلاع حريق خارج عن السيطرة حسب نائب رئيس جهاز الإطفاء مايك رالستون.

نشير أخيرا إلى أنّ مقاطعة سسكتشوان غنيّة بسهولها الزراعيّة، وتشكّل الزراعة أحد دعائم الاقتصاد فيها.

وتشتهر المقاطعة بإنتاج القمح وبذور الكانولا والشوفان والشعير والعدس.

(سي بي سي/ أماندا ماركوت/ ترجمة و إعداد مي مي أبو صعب)

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