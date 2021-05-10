مكافحة العنصريّة ضدّ الكنديّين المنحدرين من أصول آسيويّة في فانكوفر الكبرى

وهال الشابّة دوريس ما سماع الأخبار التي تتحدّث عن ارتفاع بنسبة 350 بالمئة في حوادث العنصريّة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجدّ التي يتعرّض لها أبناء الجاليات الآسيويّة في بورنابي.

كان لا بدّ لي أن أقوم بشيء ما لِمواجهة الأمر قالت دوريس ما، بعد أن سمعت عن تحرّش يتعرّض له عدد من أبناء جاليتها في متجر بقالة، وشاهدت أشرطة فيديو يظهر فيها أشخاص يعانون جرّاء التمييز بحقّهم.

وعمدت والدتها إلى ارتداء الكمامة قبل أن تباشر الحكومة الكنديّة بالترويج لها، وساءَتها نظرة الآخرين إليها.

وقرّرت دوري ما إنشاء تحالُف التضامن مع الآسيويّين (نافذة جديدة) بالتعاون مع أبناء جاليتها، وقرّرت أن تطلب من بلديّة بورنابي تعيين العاشر من أيّار مايو يوم العمل ضدّ التمييز بحقّ الآسيويّين.

ورحّب مايك هورلي عمدة بورنابي بالدعوة، واعتبر أنّه ينبغي علينا أن نحتضن التعدديّة، ونحتفي بالثقافة والروح الخلّاقة، ونتبنّى ونرعى الملكيّة والمشاركة، وأن نتأقلم مع تغيّر العالم .

تظاهر المئات أمام مقرّلار بلديّة فانكوفر للتنديد بالتمييز والحقد الصورة: Radio-Canada / Jon Hernandez

و على أثر التجاوب الذي لقيته دعوتها من قبل بلديّة بورنابي، قرّرت الشابة دوريس ما تقديمها إلى نحو من ألف بلديّة عبر مختلف أنحاء كندا، وتلقّت 30 ردّا، من بينها ردود من بلديّات فانكوفر وتورونتو و أوتاوا.

وتعهّدت البلديّات التي تجاوبت مع الدعوة بالعمل على مكافحة التمييز بحقّ الجاليات الآسيويّة، وأعربت دوريس ما عن ارتياحها مشيرة إلى أنّها تفاجأت بسرعة الردّ على دعوتها.

وأوضحت أنّها ليست من أهل السياسة، بل هي مجرّد والدة تشعر بالقلق حيال متجر البقالة الذي تملكه والذي تعمل فيه أسبوعيّا، والذي تعرّضت سيّدة للتحرّش بداخله لمجرّد كونها من أصول آسيويّة.

والتزمت بلديّة فانكوفر بدورها بمكافحة التمييز بحقّ أبناء الجاليات الآسيويّة، و أشارت إلى أنّ جرائم الحقد التي يتعرّض لها الآسيويّون ارتفعت بنسبة 717 بالمئة منذ عام على بداية جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وتعهّد كينيدي ستيوارت عمدة فانكوفر عام 2020 بالعمل على مواجهة الحقد والتمييز، بعد الارتفاع الحاد في عدد حوادث التمييز وكراهية الأجانب في المدينة.

وتفيد بيانات جهاز شرطة فانكوفر أنّ العدد ارتفع من أكثر بقليل من 10 حوادث عام 2019 إلى 98 حادثة العام الفائت.

وتزامن ارتفاع عدد حوادث التمييز بحقّ أبناء الجاليات الآسيويّة مع ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في آذار مارس الفائت حسب شرطة فانكوفر.

(سي بي سي/ تشاد باوسن/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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