سناتورة من السكّان الأصليّين أوّل رئيسة لِجامعة براندن في مانيتوبا

فقد اتّبعت الحكومات الكنديّة المتعاقبة سياسة قضت بإدخال أبناء السكّان الأصليّين إلى هذه المدارس لإبعادهم عن أهلهم وإدماجهم في ثقافة البيض.

وتمّ إدخال نحو من 150 ألفا منهم خلال الفترة الممتدّة من سبعينات القرن التاسع عشر حتّى تسعينات القرن الماضي،إلى 130 مدرسة داخليّة في مختلف أنحاء كندا.

وتعرّض التلاميذ لِسوء المعاملة، وعانوا من سوء التغذية والأمراض والعيش في ظروف مزرية، وتوفّي 2300 تلميذ نتيجة ذلك.

وأشارت السيناتورة ماكالوم في بيان إلى أنّ الشرف الذي تلقّته لم يكن من خلال الجهد الفردي، وإنّما هو تتويج للدور الذي لعبه كلّ الأشخاص الذين أثّروا في حياتها وتركوا تداعيات عليها.

"تكوّنت شخصيّتي من خلال تشارك التعاليم والاحتفالات، ومن خلال المحادثات والقصص، والأيّام الصعبة والأيام الحلوة، مع السكّان الأصليّين وغير السكّان الأصليّين (نافذة جديدة)" كما ورد في البيان.

أنشأت الحكومة الكنديّة لجنة للحقيق في سوء المعاملة التي لقيها نحو من 150 ألف تلميذ من أبناء السكّان الأصليّين في المدارس الداخليّة على مدى عقود طويلة الصورة: Radio-Canada

ورحّب د. ديفيد دوتشرتي، رئيس ونائب رئيس جامعة ساوث وسترن مانيتوبا بِتعيين جين ماكالوم في هذا المنصب، ورأى أنّها ستكون سفيرة مهمّة و ستُساهم بفضل خبرتها، في تقدّم المصالحة في جامعة براندون.

وتُقدّم ماكالوم ، التي أصبحت عضوا في مجلس الأمناء، فضلا عن كونها عضوا في مجلس الشيوخ، التوجيه على أعلى المستويات في جامعة براندن.

وأمضت ماكالوم عدّة سنوات في منطقة بارن لاندز للأمم الأوائل في شمال مقاطعة مانيتوبا،حيث وفّرت خدمات طبّ الأسنان وعددا من البرامج الصحيّة، وكانت تشارك في لقاءات شهريّة مع المسنّين من أبناء المّة للبحث في مجموعة من الأمور التي تهمّ المنطقة.

وتابعت جين ماكالوم الدراسة طوال 10 سنوات في مدرسة غي هيلّ الداخليّة في مانيتوبا، ووظّفت خبرتها للدفاع عن السكّان الأصليّين، وقدّمت خدمات علاج الأسنان في مجتمعاتهم كما ورد في بيان صادر عن جامعة براندن.

وتمّ تعيينها عام 2017 عضوة في مجلس الشيوخ الكندي، وهي تنتمي إلى مجموعة الشيوخ المستقلّين.

وقدّمت السيناتورة ماكالوم العام الماضي مذكّرة للمطالبة بطرد السيناتورة عن مقاطعة أونتاريو لين بياك من المجلس بسبب رفض هذه الأخيرة سحب تعليقات مهينة تنطوي على التمييز بحقّ السكّان الأصليّين نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وقدّمت السيناتورة ماري جين ماكالوم قبل عدّة أشهر مذكّرة تدعو فيها حكومة جوستان ترودو اللليبراليّة إلى اعتماد مناهضة العنصريّة كواحد من أركان قانون الصحّة الكنديّ.

ودعت المذكّرة إلى اتّخاذ إجراءات على أعلى مستويات القرار من أجل القضاء على التمييز في نظام الرعاية الصحيّة.

وتحمل د. ماكالوم شهادة في بّ الأسنان من جامعة مانيتوبا منذ 30 عاما، وعملت طوال 20 عاما على تقديم خدمات علاج الأسنان في مجتمعات السكّان الأصليّين في مقاطعتَي مانيتوبا وسَسكتشوان بين عامي 1970 و 1990، و عملت كأستاذة مساعدة في جامعة مانيتوبا حسب ما أفادت به جامعة براندن.

وترأست برنامج صحّة الأسنان لدى السكّان الأصليّين في جامعة مانيتوبا، و اعتزلت العام الماضي مهنة طبّ الأسنان، وظلّت عضوا غير ممارس في اتّحاد طبّ الأسنان في مقاطعة مانيتوبا، دوما حسب جامعة براندن.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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