قلّما تؤخذ التغيرات المناخية بالاعتبار في إدارة الصيد البحري

وهذا وضع يجب أن يتغيّر يقول واضع التقرير، دانييل بُويس، الباحث المشارك في معهد حدود المحيطات (OFI) في جامعة دالهاوزي في هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا وكبرى مدن مقاطعات كندا الأطلسية الأربع.

ويصف التقرير المحيطات التي يغذيها ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي حيث يؤدّي ارتفاع درجة حرارة المياه المتزايدة حموضتُها إلى انتقال الأمراض بين الأسماك وإجبار الحيوانات البحرية على البحث عن درجات حرارة أكثر برودة في أماكن أعمق تحت سطح الماء.

ونشرت التقريرَ منظمةُ ’’أوشنز نورث‘‘ (Oceans North) غير الربحية التي يتركز اهتمامها على الحفاظ على البيئة البحرية في مقاطعات كندا الأطلسية والمنطقة القطبية الشمالية وجزيرة غرينلاند.

نريد أن نكون قادرين على منع المزيد من الانهيارات وتعزيز استعادة الأنواع مثل سمك القد الذي هو تحت الحظر منذ نحو 30 عاماً ، قال بُويس في مقابلة صحفية أُجريت معه يوم الاثنين في إشارة إلى سمك القد الشمالي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الأطلسية.

وتمّ القضاء على هذا النوع من السمك أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ما أجبر السلطات الفدرالية على فرض حظر على صيده عام 1992 لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.

سفن لصيادي الكركند في شرق كندا. الصورة: Radio-Canada / Héloïse Bargain

وأعرب بُويس عن دهشته لكون الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية نادراً ما تلعب دوراً في القرارات الإدارية التي تتخذها وزارة الصيد البحري الفدرالية.

ولإعداد تقريره حلّل بُويس مئات الوثائق البحثية التي استندت إليها وزارة الصيد البحري على مدى العقديْن الماضييْن من الزمن لاتخاذ قراراتها، فوجد أنّ التغيّرات المناخية لم تُذكر سوى في 11% فقط من تلك الوثائق. وشكّلت هذه النسبة المتدنية مفاجأةً له، كما قال.

ويرى بُويس أنّ الوضع الحالي الذي يتحدث عنه في تقريره يؤكّد حاجة الوزارة إلى اتباع نهج أوسع في إدارة الأنواع البحرية يَنظر في النظام البيئي الذي تعيش فيه الأسماك بأكمله.

(راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)