سخونة في سوق عقارات ريجاينا بعد فترة هدوء فرضتها بدايات الجائحة

فقد بيع في نيسان (أبريل) الفائت 392 منزلاً من مختلف الفئات بسعر معدله 344.000 دولار، مقارنةً بـ144 منزلاً في نيسان (أبريل) من العام الفائت بسعر معدله 305.000 دولار.

ويقول الوكيل العقاري في ريجاينا تيم أوتيتوجو إنّ السوق العقارية في المدينة شديدة الازدهار.

هي سوق ملائمة للباعة، ونرى حالياً الكثير من الحركة في نطاق سعري كبير ، يقول العضو السابق في جمعية الوكلاء العقاريين في ساسكاتشيوان.

كان الشراء بالتأكيد أصعب من البيع ، يؤكد تايلر كودا الذي باع منزله في ريجينا في آذار (مارس) الفائت. وتمت الموافقة على صفقة البيع النهائية بعد 25 ساعة من عرض المنزل للبيع، وبسعر أدنى بـ1% من السعر المطلوب.

ولشراء منزل جديد اضطُرّ كودا وزوجته لزيارة أكثر من عشرة منازل أُخرى.

كان الأمر محبِطاً لأنّ كلّ منزل فيه عيب صغير كان يثنينا عن شرائه. وعندما لم يكن الأمر كذلك كان المنزل قد بيع بالفعل في الوقت الذي أردنا فيه تقديم عرض شراء ، يشرح كودا.

وعندما وجد كودا وزوجته منزلاً حسب رغبتهما كان عليهما التصرف بسرعة.

عُرض المنزل للبيع عند الساعة الواحدة من بعد الظهر وقاما بزيارته عند الثالثة والنصف وأكملا الصفقة عند العاشرة ليلاً من اليوم نفسه لقاء مبلغ أعلى من السعر المطلوب.

وغالباً ما يحضر تيم أوتيتوجو حروب مزاد من هذا النوع، مع حوالي 20 زيارة لمنازل عُرضت للبيع قبل 24 أو 48 ساعة.

العرض آخذ في الانخفاض حالياً، وما إن يصل منزل إلى السوق حتى يغادرها على الفور ، يقول أوتيتوجو.

ويمكن لهذه المنازل أن تتلقى عروض شراء عديدة فوق السعر المطلوب. ويرسل أحياناً الباحثون عن منازل رسائل شخصية إلى البائعين الذين قد يتأثرون من وقت لآخر بهذا الأسلوب.

لكن في معظم الأحيان تكون الغلبة في حروب المزاد للأرقام، لا للحروف.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)