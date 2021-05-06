220 مليون دولار لتحديث منجم لكبريتات الصوديوم في ساسكاتشيوان

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال نهاية عام 2021 وأن ترتفع بفضلها الفعالية الطاقة للموقع بنسبة 25%.

وبحلول عام 2023 من المتوقَّع أن يبلغ الإنتاج الأمثل للمنجم 150.000 طن متري من كبريتات الصوديوم سنوياً. وهذا الإنتاج مخصص لنحو 100 زبون في أميركا الشمالية وحول العالم.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع زيادة في الوظائف بنسبة 50% في منجم تشابلن مع 70.000 ساعة عمل مُرتقبة بالإضافة إلى إيجاد 360 فرصة عمل في مجال البناء في القطاع.

وتقدّم حكومة ساسكاتشوان دعماً مالياً للشركة على شكل إعفاءات ضريبية. وبالفعل، من المقرَّر منح تخفيض ضريبي بنسبة 10% للمشاريع الرأسمالية المخصصة لتحسين سلاسل الإنتاج.

هي مسألة ذات قيمة مضافة: في حين أنّ كبريتات الصوديوم، باعتبارها منتَجاً قائماً بذاته، آخذة في التراجع نوعاً ما، فإنّ لسوق كبريتات الصوديوم المربحة توقعاتٍ قوية على المدى الطويل ، قالت وزيرة الطاقة والموارد في حكومة ساسكاتشيوان، برونمين إير.

وبما أنّ وزارة البيئة في ساسكاتشوان تصف المشروع بأنه للتوسع لا للبناء، لن تخضع شركة ’’ساسكاتشيوان للتعدين والمعادن‘‘ لعملية تدقيق بيئي جديدة.

كما خفّضت حكومة المقاطعة في الأشهر الأخيرة معدلَ الرسوم المفروضة على إنتاج كبريتات الصوديوم من 4% إلى 3%.

وتقع ساسكاتشيوان في غرب كندا وهي أصغر مقاطعات البراري الثلاث من حيث عدد السكان، يقطنها نحو 1,18 مليون نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2021.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)