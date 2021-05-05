12 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة المتضررة من الجائحة في نوفا سكوشا

وعقد وزير المالية والتنمية الاقتصادية الجامعة لابي كوسوليس مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء أعطى فيه تفاصيل عن هذه الخطة.

وتتوزع المساعدة على ثلاثة برامج مخصَّصة للمؤسسات الصغيرة (نافذة جديدة) التي تضرّرت بشدّة بسبب الجائحة كالمطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر.

ويمكن لمؤسسات الإيواء السياحي منذ الآن أن تقدّم طلباً بموجب الجزء الثاني من برنامج تخفيض الضريبة العقارية الذي تمّ الإعلان عنه في آذار (مارس) الفائت.

وستحصل المؤسسات المؤهلة على تخفيض بنسبة 50% من الضريبة العقارية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2021 - 2022.

وأصحاب الأعمال الذين تلقوا دفعات بموجب الجزء الأول من البرنامج مؤهلون تلقائياً إذا كانوا لا يزالون يمتلكون المؤسسة نفسها.

وابتداءً من 10 أيار (مايو) ستتمكن المؤسسات الصغيرة من التقدّم لبرنامج مساعدةٍ آخر تمّ الإعلان عنه أيضاً في آذار (مارس).

وسيُتاح للمؤسسات المؤهَّلة الاختيار بين استرداد 1000 دولار لمرة واحدة أو 50% من الضريبة العقارية المسدَّدة خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2020 - 2021.

مرفأ هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا. الصورة: CBC / Steve Lawrence

وأعلنت حكومة نوفا سكوشا عن جزء ثالث من برنامج الدعم للمؤسسات الصغيرة المتأثرة بشكل مباشر بإجراءات الحجر الصحي في نيسان (أبريل) 2021.

ويمكن للمؤسسات المؤهلة لهذا الجزء الجديد من البرنامج التقدّم ابتداءً من الأسبوع الحالي للحصول على إعانة لمرة واحدة.

والحدّ الأقصى لهذه الإعانة هو 5000 دولار، ويتمّ تحديد قيمتها استناداً إلى مبيعات المؤسسة خلال فترات محددة.

وللتأهل لهذه الإعانة يجب أن تكون المؤسسة قد شهدت تراجعاً في مبيعاتها الشهرية بمعدّل 30% على الأقل بين 1 آذار (مارس) 2020 و28 شباط (فبراير) 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، أو أن تكون تتوقع تراجعاً في إيراداتها بنسبة 30% على الأقل في أيار (مايو) 2021 بسبب إجراءات الحجر الصحي المُعلن عنها في نيسان (أبريل) الفائت.

وقال الوزير كوسوليس إنّ الحكومة ستؤجّل أيضاً بعض الرسوم الإدارية حتى 30 حزيران (يونيو) للمؤسسات التي اضطُرّت للإغلاق أو لتقليص أنشطتها بنسبة كبيرة بسبب الإجراءات الصحية الاحترازية الحالية.

أمّا مدفوعات برنامج تعويضات العمال المصابين بحوادث في مكان العمل فسيؤجَّل تسديدها حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)