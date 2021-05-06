فيديو رسوم متحرّكة يروي حكايات السكّان الأصليّين من أمّة الكري

وتهدف شرائط فيديو الرسوم المتحرّكة للتسلية والتثقيف على ثقافة السكّان الأصليّين وغير السكّان الأصليّين في آن معا.

ويروي كلّ من بوب كاردينال وبياتريس موران وغاري موران ، وهم جميعا من أمّة الكري في محميّة إينوش، قصصهم من خلال الرسوم المتحرّكة.

تقع محميّة إينوش على مقربة من مدينة إدمنتون عاصمة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي، وتعدّ نحوا من 1700 نسمة من أبناء أمّة الكري حسب الإحصاء السكاني الأخير الذي جرى في كندا عام 2016.

وتروي أشرطة فيديو الرسوم المتحرّكة (نافذة جديدة) مجموعة من الحكايات المتنوّعة، من قطف التوت البرّي إلى الصيد البرّي و البحري وسواها،وتظهر على الشاشة الترجمة النصيّة باللغة الإنجليزيّة ولغة الكري.

ويتحدّث هنري أندراد، المعروف أيضا باسم أم سي ريد كلاود، صاحب فكرة فيديو الرسوم المتحرّكة ومصوّر الشخصيّات المشاركة فيها إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

يتميّز السكّان الأصليّون بقربهم من الطبيعة و، ويتجذّر الصيد البري والبحري في تقاليهم الصورة: La Presse canadienne / Chad Hipolito

ويقول إنّ فكرة الرسوم المتحرّكة خطرت بباله قبل سنة، عندما طلب منه نولا وانوش،أحد أعضاء مجلس محميّة إينوش، أن يقوم برسم الشخصيّات.

وطالما أحبّ أندارد كما قال، الإصغاء إلى المسنّين وهم يروون حكاياتهم، ومن الممكن حسب قوله أن نتخيّل كلّ ما يصفونه فيها.

لا أريد أن أبدو كشخص روحانيّ من أبناء السكّان الأصليّين، ولكن يمكنكم تصوّر ذلك. يمكنكم أن تغمضوا عيونكم وتتخيّلوا كلّ ما يرويه المسنّون قال هنري أندراد.

وأمكن لأبناء محميّة إينوش مشاهدة عرض شرائط فيديو الرسوم المتحركة كلّها للمرّة الأولى في تشرين الأوّل أكتوبر الفائت في سينما درايف إن في المحميّة، حضرها مشاهدون في 50 سيّارة كانت مركونة في الساحة المخصّصة للعرض.

كان المشهد مؤثّرا. وكان من الرائع رؤية مشاعر الفرح لدى المسنّين والأطفال قال أندراد صاحب المبادرة ومصوّر شخصيّات الفيديو.

وشرائط فيديو الرسوم المتحرّكة مسلّية، وسوف يتمّ استخدامها كأدوات تربويّة.

وتقول المدرّبة التربويّة إتيِينا موسوس لافرتي والمستشارة التي تنتمي إلى السكّان الأصليّين، إنّها انضمّت إلى فريق العمل من أجل توفير موارد للأساتذة من خلال شرائط الفيديو.

ويشكّل مشروع فيديو الرسوم المتحرّكة حسب رأيها،وسيلة مميّزة ليس فحسب للحديث عن ثقافة أمّة الكري وتاريخها، بل أيضا لتعلّم لغتها.

ويمكن التعرّف من خلالها على العلاقة بين السكّان الأصليّين والأرض، وعلاقتهم بالأحصنة كما تقول المدرّبة التربويّة إتيِينا موسوس لافرتي .

تعرب عن أملها في أن تكون فيديو الرسوم المتحرّكة وسيلة لاستعادة الثقافة واستعادة اللغة ومشاركة السكّان الأصليّين طرق عيشهم وتوثيق العلاقة مع المسنّين وحكاياتهم المميّزة.

سي بي سي/ كاشمالا فيدا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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